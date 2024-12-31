Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım - Son Dakika
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Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım

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Türk dizi efsanesi Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu son olarak umreye gitti. Arap yarım adasında büyük bir hayran kitlesi olan Şaşmaz yoğun ilgi ile karşılaştı. Ünlü isim değişimiyle de adından söz ettirdi.

31.12.2024 09:59  Güncelleme: 10:07
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Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi halen daha büyük bir ilgiyle izleniyor.

Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR

Dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra Nöbet, Halil İbrahim Sofrası gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu umreye gitti. Arap yarım adasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şaşmaz, umre ziyaretinde Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİLER

Magazin Burada'nın haberine göre; hayranları kendisiyle fotoğraf çektirmek istedi. Şaşmaz, hiç kimseyi geri çevirmeden onlarla fotoğraf çekildi. Ünlü oyuncu, ziyareti boyunca bol bol ibadet ederek dua etti.

İşte Necati Şaşmaz'ın son hali;

Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz\'ın son halini görmeniz lazım

Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz, Televizyon, Magazin, Dizi, Söz, Son Dakika

Son Dakika Magazin Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abuzer Kadayıf:
    Bu haberi yapan zırto kendi son halini de bir gösterse bari 89 10 Yanıtla
  • agrasif laz:
    ALLAH KABUL ETSİN 59 4 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    biz kurtlar vadisini istiyoruz ya neden bizi böyle bir diziden mahrum ettinizki. 43 14 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Nihat Hatipoğluna dönmüş ya la 32 7 Yanıtla
  • Ahmet DOĞANAY:
    haberin başlığına bak sanki bi dedikodu haber sitesi 32 3 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Bu sacma dizi yuzunden yillardir herkes kabadayi cek senetci vurdum kirdim havasinda geziyor 15 7 Yanıtla
  • özgür Akdeniz:
    armut 4 15 Yanıtla
  • Apple User:
    yaşlanmış 9 2 Yanıtla
  • Nis Ard:
    Necati zaten tarikatci 10 1 Yanıtla
  • Tarık:
    Tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyunlarında birisi. 0 2 Yanıtla
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