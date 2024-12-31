Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi halen daha büyük bir ilgiyle izleniyor.
Dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra Nöbet, Halil İbrahim Sofrası gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu umreye gitti. Arap yarım adasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şaşmaz, umre ziyaretinde Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Magazin Burada'nın haberine göre; hayranları kendisiyle fotoğraf çektirmek istedi. Şaşmaz, hiç kimseyi geri çevirmeden onlarla fotoğraf çekildi. Ünlü oyuncu, ziyareti boyunca bol bol ibadet ederek dua etti.
İşte Necati Şaşmaz'ın son hali;
Son Dakika › Magazin › Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım - Son Dakika
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