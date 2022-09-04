Cinsel ürünler satan mağazaya giren ünlü modelin bacağında morluklar görüldü - Son Dakika
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Cinsel ürünler satan mağazaya giren ünlü modelin bacağında morluklar görüldü

04.09.2022 09:10

İngiliz model 30 yaşındaki Cara Delevingne'in Batı Hollywood'da bulunan cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı bir mağazaya girdiği esnada görülen bacağındaki morluklar şaşkına çevirdi. Alışveriş yapmadan önce aracında solgun bir halde sigara içerken görüntülenen ünlü modelin bitkin hali sevenlerini üzdü.

Dünyaca ünlü model Cara Delevingne'nın son görüntüsü görenleri korkuttu. Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya girip alış veriş yapan ünlü ismin solgun halleri kameralara yansıdı.

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Girdiği dükkanda yaklaşık yarım saat kalan modelin mekandan çıktıktan sonra içinde ne olduğu belli olmayan bir pipoyu içtiği görüldü.

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Mağazada bacaklarındaki morluklar açık bir şekilde belli olan Cara, aracına binerken sürekli saçlarını düzeltmeye çalıştığı ve yüzünü kaşıdığı görüldü.

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti

Bir hayli yorgun ve yüzü solgun görünen Cara, daha sonra aracında elbiselerini değiştirdikten sonra uzaklaştı.

Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti
Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti
Cinsel ilişki ürünlerinin satıldığı mağazaya giren Cara Delevingne'ın bacağındaki morluklar dikkat çekti
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Cara Delevingne, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsel ürünler satan mağazaya giren ünlü modelin bacağında morluklar görüldü - Son Dakika


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