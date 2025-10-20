Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi! Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu - Son Dakika
20.10.2025 13:42
Los Angeles'ta düzenlenen Academy Museum Gala'sına katılan Kim Kardashian, yüzünü tamamen kapatan ten rengi maskesiyle sosyal medyayı karıştırdı. 44 yaşındaki reality yıldızının bu sıra dışı tercihi, ''Yeni bir estetik operasyon geçirdi'' iddialarını gündeme getirirken, bazı takipçileri esprili bir dille ''Cadılar Bayramı kostümünü erken giydi'' yorumunu yaptı.

ABD'li reality yıldızı Kim Kardashian, Los Angeles'ta düzenlenen Academy Museum Gala'sına yüzünü tamamen kapatan maskeyle katıldı. Ten rengi maskesiyle dikkat çeken Kardashian'ın görünümü sosyal medyada olay olurken, takipçileri "Yeni estetik yaptırdı" yorumlarında bulundu.

44 yaşındaki Kim Kardashian, Los Angeles'taki Academy Museum Gala gecesine ten rengi, başını ve saçlarını da tamamen kaplayan bir maskeyle katıldı. Maison Margiela imzalı dar korseli elbisesiyle kırmızı halıda poz veren Kardashian, alışılmadık görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan maskeli tarz için birçok kullanıcı "Yüzünü neden sakladı?" diye sordu. Bazı hayranlar, "Estetik operasyon geçirdi, iyileşiyor olabilir," yorumunu yaparken, bazıları da esprili bir dille "Cadılar Bayramı kostümünü erken giydi" dedi.

"BELKİ SADECE SİVİLCE VARDI"

Kardashian'ın maskesiyle ilgili sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Kesin bir işlem yaptırdı, iyileşiyor. Başka açıklaması olamaz," derken; bir diğeri "Belki burnunda dev bir sivilce vardı, bunu moda haline getirmiş" ifadelerini kullandı. Bazı takipçiler ise "Bu kim, gerçekten Kim Kardashian mı?" diyerek ünlü ismi tanıyamadıklarını yazdı.

GÖZ ALICI DETAYLAR VE "YARASA KANADI" ETKİSİ

Kardashian'ın elbisesinin eteğine bağlı uzun kumaş parçaları, kollarını kaldırdığında yarasa kanadı efekti oluşturdu. Ünlü isim, bu iddialı kombini pırlanta gerdanlık, zümrüt yüzükler ve pençe biçimli uzun tırnaklarla tamamladı.

Bu, Kim Kardashian'ın yüzünü gizlediği ilk davet değil. 2021 yılında Met Gala'ya da siyah Balenciaga tulum ve kar maskesiyle katılmış, o dönem de büyük yankı uyandırmıştı.

