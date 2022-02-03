Regaip kandilini sosyal medya hesaplarından kutlayan ünlü isimler, takipçileriyle Regaip kandilini kutladılar. 3 Şubat 2022 Perşembe günü sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan ünlü isimler arasında; Müge Anlı, Özlem Yıldız, Esra Erol, Ece Erken ve Fulya Öztürk yer alıyor. Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları…
Müge Anlı Regaip kandili mesajı
Özlem Yıldız Regaip kandili mesajı
Esra Erol Regaip kandili mesajı
Ece Erken Regaip kandili mesajı
Fulya Öztürk Regaip kandili mesajı
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