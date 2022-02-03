Üye Girişi
Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları… - Son Dakika

Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları…

03.02.2022 16:16
Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları…

Ünlüler, 3 Şubat Perşembe günü Regaip kandil mesajları paylaştılar. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan ünlü isimler, takipçilerine kandil mesajı paylaştılar. Hangi ünlü isim kandil mesajı paylaştı merak konusu oldu. Peki, hangi ünlü ne kandil mesajını paylaştı?

Regaip kandilini sosyal medya hesaplarından kutlayan ünlü isimler, takipçileriyle Regaip kandilini kutladılar. 3 Şubat 2022 Perşembe günü sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan ünlü isimler arasında; Müge Anlı, Özlem Yıldız, Esra Erol, Ece Erken ve Fulya Öztürk yer alıyor. Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları…

ÜNLÜLERDEN REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Müge Anlı Regaip kandili mesajı

Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları…

Özlem Yıldız Regaip kandili mesajı

Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları…

Esra Erol Regaip kandili mesajı

Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları…

Ece Erken Regaip kandili mesajı

Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları…

Fulya Öztürk Regaip kandili mesajı

Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları…
YORUMLAR
500

Regaib Kandili, kandil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları… - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:23:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü isimlerden kandil mesajı kutlamaları! Ünlülerden Regaip kandili mesajları… - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement