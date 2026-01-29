Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza\'m var
29.01.2026 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada açtığı pankartla mesleğine duyduğu özlemi dile getirerek sektöre dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Oyuncunun açtığı pankartta, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" ifadeleri yer aldı. Ünlü oyuncuya meslektaşlarından da destek geldi.

Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Hayal Köseoğlu, bu kez özel hayatıyla değil mesleğine dair yaptığı çıkışla konuşuldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pankartla kısa sürede gündeme oturdu.

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

"BENİ BAĞIMSIZDA DA OYNATIN" PANKARTI

1.2 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından paylaşım yapan Köseoğlu, sektöre yönelik çağrısını doğrudan ve net bir ifadeyle dile getirdi. Üzerinde, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" ifadelerinin yer aldığı pankartla kamera karşısına geçen oyuncu, oyunculuk yapmaya duyduğu özlemi gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK GELDİ

Hayal Köseoğlu'nun bu paylaşımı yalnızca hayranlarından değil, meslektaşlarından da karşılık buldu. Cemal Hünal, Elit Andaç Çam ve Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak gibi isimler, oyuncunun paylaşımına yorum yaparak destek verdi.

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Köseoğlu, 33. yaş gününde hayatının en özel sürprizlerinden birini yaşamıştı. Nezir Çınarlı, Hayal Köseoğlu'na doğum gününde romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Köseoğlu, bu özel ana "Evet" yanıtını vermişti.

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Hayal Köseoğlu, Kültür Sanat, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Güney Bacanak Güney Bacanak:
    Bir ülkenin ekonomik olarak hiç bir ülkeye borçlu olmaması demektir. 0 0 Yanıtla
  • Güney Bacanak Güney Bacanak:
    Bir Ülkenin Ekonomik Olarak Hiç Bir Ülkeye Borçlu Olmamasıdır Tam Bağımsızlık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'dan haber var
Uçak kalktı kalkacak Galatasaray’dan transferde 3. bomba Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

10:17
İşte Bülent Ersoy’un “Harcayacak yer arıyorum“ dediği devasa serveti
İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
09:40
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:57
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:32
Hamas’tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
Hamas'tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
07:18
Piyasalar bugüne de hareketli başladı Rekorlar art arda kırılıyor
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:21:07. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.