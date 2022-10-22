Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık

22.10.2022 22:23

Ünlü oyuncu Ece Dizdar, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı. Dizdar'ın kalçasının tamamen açılmasına aldırış etmediği görüldü. Takipçileri de Dizdar'ın fotoğrafına "Tüm kalçan açıkta" gibi yorumlarda bulundu.

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Gizli Saklı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ece Dizdar, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

KIRMIZILAR İÇİNDE POZUNU PAYLAŞTI

Dizdar bu sefer de Instagram'dan kırmızılar içindeki pozlarını takipçileriyle paylaştı. Dizdar'ın yerden çekim olan fotoğrafında kalçasının açıldığı görüldü.

YÜZLERCE YORUM GELDİ

Ünlü oyuncunun bu fotoğrafına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Takipçileri, Dizdar için "Yine çok güzelsin, harika poz, tüm kalçan açıkta" gibi ifadeler kullandı.

İşte o pozlar:

Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık
Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık
Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık
YORUMLAR
500
Güzel oyuncu Ece Dizdar'ın fotoğrafına yorum yağdı: Tüm kalçan açık Güzel oyuncu Ece Dizdar'ın fotoğrafına yorum yağdı: Tüm kalçan açık

Ece Dizdar, Fox Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık - Son Dakika
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