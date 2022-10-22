Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Gizli Saklı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ece Dizdar, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
Dizdar bu sefer de Instagram'dan kırmızılar içindeki pozlarını takipçileriyle paylaştı. Dizdar'ın yerden çekim olan fotoğrafında kalçasının açıldığı görüldü.
Ünlü oyuncunun bu fotoğrafına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Takipçileri, Dizdar için "Yine çok güzelsin, harika poz, tüm kalçan açıkta" gibi ifadeler kullandı.
İşte o pozlar:
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Ece Dizdar yerden çekilen fotoğrafı bomba etkisi yarattı: Tüm kalçan açık - Son Dakika