Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı halkla birlikte sokağa çıktı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı halkla birlikte sokağa çıktı

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Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya\'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı halkla birlikte sokağa çıktı
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Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya\'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı halkla birlikte sokağa çıktı
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Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ester Expósito'nun, ülkesinde giderek büyüyen konut krizi ve düşük maaşlara karşı düzenlenen protestolara katıldığı belirtildi. Halkla birlikte sokaklara çıkan ünlü oyuncunun ekonomik sorunlara karşı sergilediği dayanışma dikkat çekti.

İspanyol oyuncu Ester Expósito'nun, ülkesinde yaşanan konut krizine ve düşük maaşlara karşı düzenlenen protestolara katıldı. Dünyaca ünlü oyuncunun vatandaşlarla birlikte eylemlerde yer alması dikkat çekti.

KONUT KRİZİNE KARŞI SOKAĞA ÇIKTI

İspanya'da artan konut maliyetleri ve düşük maaşlar nedeniyle düzenlenen protestolara ünlü isimlerin de destek verdiği belirtiliyor. Bu isimlerden birinin de oyuncu Ester Expósito olduğu ifade edildi. Expósito'nun, barınma sorununa ve ekonomik koşullara tepki gösteren vatandaşlarla birlikte protestolara katıldığı aktarıldı.

ELITE DİZİSİYLE DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU

İspanyol oyuncu Ester Expósito, Netflix'in dünya çapında büyük ilgi gören gençlik dizisi Elite ile şöhrete kavuştu. Dizide canlandırdığı Carla Rosón Caleruega karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Expósito, kısa sürede İspanya'nın uluslararası alanda tanınan genç oyuncularından biri haline geldi. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizinin ilk üç sezonunda rol alan güzel oyuncu, kariyerindeki yükselişle birlikte dünya çapında tanınan bir isme dönüştü.

İspanyaMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı halkla birlikte sokağa çıktı - Son Dakika
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