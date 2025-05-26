Ünlü oyuncu, Formula 1 Grand Prix etkinliğinde giydiği dantel elbise ile göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Sofía Vergara, Monaco'da düzenlenen Formula 1 Grand Prix etkinliğinde oldukça cesur bir kıyafet tercih etti.

52 yaşındaki yıldız, derin dekolteli dantel büstiyer ve bol paça kot pantolon kombinini tercih etti. Kıyafetini koyu güneş gözlüğü, küçük Hermès marka timsah derisi çanta ve kolunda birden fazla bilezikle tamamladı.

Vergara'nın benzer bir tarzı daha önce de görülmüştü. Geçen ay Madrid'de Eva Longoria ve Eiza González gibi ünlü arkadaşlarıyla çıktığı gecede de benzer dantel üst ve bol kot pantolon giymişti.

Monaco'daki etkinlikten fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Vergara, "Monaco F1??" notunu düştü. Paylaştığı fotoğraflardan birinde Ferrari takımının garajında, "White Lotus" dizisinin yıldızı Patrick Schwarzenegger ve nişanlısı Abby Champion ile birlikte görülüyor.

Bu arada Vergara'nın Ocak ayında Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile romantik bir ilişkisi olduğu konuşulmuştu. İkili New York'ta birlikte yemek yerken görülmüştü. Ancak bir süre sonra çıkan haberlere göre, Vergara ile 40 yaşındaki Hamilton arasındaki 12 yaşlık yaş farkının ilişkiyi zorlaştırdığı öne sürüldü.

Son olarak Vergara bir televizyon programında, kendisinden daha az parası olan erkeklerle çıkmak istemediğini açıkça belirtmişti. "Benimle aynı seviyede ya da daha zengin birini istiyorum. Aksi halde büyük sorun yaşanıyor. Erkekler sonunda size kızgınlık duymaya başlıyor" demişti. Ancak her şeyden önemlisi eğlenceli birini istediğini de eklemişti.