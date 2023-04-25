Ünlü oyuncu Hande Erçel, astsubay dedesini kaybetti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, astsubay dedesini kaybetti

25.04.2023 20:59

Annesi Aylin Erçel'in 2019 yılında kanserden dolayı kaybeden popüler oyuncu Hande Erçel, bir acı daha yaşadı. Ünlü oyuncunun dedesi Emekli Hava Astsubayı Metin Erçel, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Erçel, dedesinin cenaze törenine katılmak üzere Bandırma'ya gitti.

Oyuncu Hande Erçel ile Influencer ablası Gamze Erçel, 2019 yılında anneleri Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybetmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla annesine olan özlemini sık sık dile getiren Erçel kardeşler, büyük bir yıkım daha yaşadı.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

29 yaşındaki oyuncunun, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve bir süredir kanser tedavisi gören dedesi Metin Erçel yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Hande Erçel, dedesine son görevini yerine getirmek üzere İstanbul'dan Bandırma'ya gitti.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'i yıkan ölüm haberi

BANDIRMA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

83 yaşında hayata veda eden Metin Erçel'in cenaze töreni bilgileri de netleşti. Hande Erçel'in dedesi, bugün ikindi namazına müteakiben Haydar Çavuş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'i yıkan ölüm haberi

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu, 30 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye bölümünden dedesinin bir karesini beyaz güvercin emojisiyle paylaştı.

Hande Erçel dedesinin vefat haberinin ardından bu fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı;

Ünlü oyuncu Hande Erçel'i yıkan ölüm haberi
Kaynak: Magazinkolik
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Hande Erçel, astsubay dedesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Hande Erçel, astsubay dedesini kaybetti - Son Dakika
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