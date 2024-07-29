Kenan Işık hayatını kaybetti

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Dadı ve Kim Milyoner Olmak İster'le hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında sauna sonrası fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve kafasını vurmuştu. Geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren ve 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Işık, 76 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

KAFASINI ÇARPIP BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Usta oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor sonrası girdiği sauna çıkışı dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği teSpit edilen Işık, 4 saat süren bir ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası komaya giren Işık, 10 yıldır Almanya'daki evde tedavi görüyordu.

EŞİ BERİL IŞIK SON DURUMUNU ANLATMIŞTI

Tedavisi uzun yıllardır evde devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda eşi Beril Işık "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" demişti.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. Lise mezuniyetinden sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

GENEL SANAT YÖNETMENLİĞİ VE SENARİSTLİK YAPTI

Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de katan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı. Ünlü tiyatrocu, bir dönem gazetecilik de yaptı ve sırasıyla Resmi Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmi Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Ayrıca 4 Nisan 2005 - 20 Ağustos 2005 yılları arasında Star Haber'i sundu. Kenan Işık'ın herkesin gözünde özdeşleştiği işi ise, zamanla ismi değişse de içeriği her zaman aynı kalan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı oldu.