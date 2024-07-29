Kenan Işık hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kenan Işık hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada olan ünlü oyuncu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

29.07.2024 10:44  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dadı ve Kim Milyoner Olmak İster'le hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında sauna sonrası fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve kafasını vurmuştu. Geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren ve 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Işık, 76 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

KAFASINI ÇARPIP BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Usta oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü spor sonrası girdiği sauna çıkışı dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği teSpit edilen Işık, 4 saat süren bir ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası komaya giren Işık, 10 yıldır Almanya'daki evde tedavi görüyordu.

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

EŞİ BERİL IŞIK SON DURUMUNU ANLATMIŞTI

Tedavisi uzun yıllardır evde devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda eşi Beril Işık "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" demişti.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. Lise mezuniyetinden sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

GENEL SANAT YÖNETMENLİĞİ VE SENARİSTLİK YAPTI

Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de katan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı. Ünlü tiyatrocu, bir dönem gazetecilik de yaptı ve sırasıyla Resmi Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmi Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Ayrıca 4 Nisan 2005 - 20 Ağustos 2005 yılları arasında Star Haber'i sundu. Kenan Işık'ın herkesin gözünde özdeşleştiği işi ise, zamanla ismi değişse de içeriği her zaman aynı kalan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı oldu.

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti
Kenan Işık hayatını kaybetti

Kenan Işık, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan Işık hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Sıtkı Erenler: Komadan çıkıp yaşadıklarımızı duysaydı, kalpten giderdi. 188 17 Yanıtla
    Yunus Yeniay: çok beyefendi bir adamdı Allah rahmet etsin 76 2 Turgay Kayaoğlu: hayırdır ne yaşadık da kalpten giderdi öyle olsa sen buraya bunu yazamazdin kalpten giderdin 15 36 Murat Çevre: Sen neden hala ayakta sin 9 13
  • Serkan Beyhan: RABBİM RAHMETİYLE MUAMELE ETSİN. 156 4 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu: 10 yıldır direndirdiler ama nafile tek gerçek ölüm gerisi yalan Allah rahmet eylesin ailesine sevenlerine sabır versin 139 4 Yanıtla
  • Muhammed Dede: Allah Rahmet Eylesin 102 3 Yanıtla
  • emrah bakansız: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 87 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı: Astral seyahat 8 62 Yanıtla
    Ümit Atılgan: gerçekten Canlı olduğunu mu düşünüyorsun 3 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kenan Işık hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement