Hande Erçel-Kaan Yıldırım Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika
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Hande Erçel-Kaan Yıldırım Cephesinde Flaş Gelişme!

03.08.2022 11:03
Hande Erçel-Kaan Yıldırım Cephesinde Flaş Gelişme!

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, kısa süreli birlikteliğin ardından ayrılmıştı. İlişki bittikten sonra 'sadece arkadaşız' diyen Erçel ve Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğu kısa sürdü.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Geçtiğimiz aylarda muhabirlerle sohbet eden Erçel, "Hayatımda kimse yok... Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğruladı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Bütün bu gelişmelerin ardından ikili, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası, "İkilinin arkadaşlığı da kısa sürdü" yorumları yapıldı.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. 29 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

KAAN YILDIRIM ÖZEL HAYATI

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, bir dönem şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

Kaan Yıldırım'ın son olarak meslektaşı Hande Erçel ile birliktelik yaşadığı da konuşuldu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Hande Erçel-Kaan Yıldırım Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika

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