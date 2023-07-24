Listenin tepesinde Hande Erçel var! Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları ağızları açık bırakıyor - Son Dakika
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Listenin tepesinde Hande Erçel var! Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları ağızları açık bırakıyor

24.07.2023 13:46

Dizileriyle hayran kitlelerini genişleten kadın oyuncuların, Instagram paylaşımından kazandıkları para ağızları açık bırakıyor. Paylaşım başına 350 bin lira kazanan Hande Erçel listede birinci sırada yer alırken, Erçel'i Beren Saat 300 bin lira, Serenay Sarıkaya ise 275 bin lira ile takip ediyor.

Yer aldıkları dizilerde canlandırdıkları karakterlerle popüler olan oyuncular, reklam çekimlerinde de boy gösteriyor. Ancak güzel oyuncuların gelir kapısı bunlarla sınırlı değil. Oyuncuların Instagram'daki paylaşım başına yüksek rakamlarda ücret aldığı ortaya çıktı.

KAZANÇ KAPISINA ÇEVİRDİLER

Dizileri reyting rekoru kıran oyuncuların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayıları da buna bağlı olarak her geçen gün artıyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü oyuncular ise bu durumu kazanç kapısına çevirdi. 10 kadın yıldızın sosyal medya kazançları adeta dudak uçuklatıyor. Rekor ise Hande Erçel'de.

İşte 10 kadın yıldızın paylaşım başına aldığı ücret;

Hande Erçel: 350 BİN TL (30 milyon 900 bin takipçi)

Beren Saat: 300 BİN TL (5 milyon 400 bin takipçi)

Serenay Sarıkaya: 275 BİN TL (10 milyon takipçi)

Afra Saraçoğlu: 250 BİN TL (8 milyon 200 bin takipçi)

Fahriye Evcen: 250 BİN TL (13 milyon 600 bin takipçi)

Eda Ece: 200 BİN TL (7 milyon 800 bin takipçi)

Demet Özdemir: 200 BİN TL (16 milyon takipçi)

Neslihan Atagül: 200 BİN TL (14 milyon 100 bin takipçi)

Hazar Ergüçlü: 150 BİN TL (3 milyon takipçi)

Pınar Deniz: 150 BİN TL (2 milyon 800 bin takipçi)

YORUMLAR (1)
  • suna genç: bu hande sağ sol işlere bulaşmadan paranın kralını kazanıyor Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Pınar Deniz, Hande Erçel, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Listenin tepesinde Hande Erçel var! Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları ağızları açık bırakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Listenin tepesinde Hande Erçel var! Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları ağızları açık bırakıyor - Son Dakika
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