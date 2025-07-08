Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı
08.07.2025 13:33
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Ünlü Amerikalı iş kadını ve reality yıldızı Kylie Jenner'ın St. Tropez tatilinde çekilen bikinili fotoğraflarında, geçmişte yaptırdığı göğüs estetiği izleri görüldü. Hayranları, sosyal medyada bu duruma şaşkınlıklarını dile getirdiler. Jenner, 2024 yılında yaptırdığı estetik operasyonları için pişmanlık duyduğunu açıklamıştı.

St. Tropez tatilinde objektiflere yansıyan Amerikalı ünlü oyuncu ve iş kadını Kylie Jenner'ın bikinili pozlarında, geçmişte geçirdiği göğüs estetiğine ait ameliyat izleri görüldü. Hayranları şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getirdi.

27 yaşındaki reality yıldızı Kylie Jenner, kardeşi Kendall Jenner ile birlikte Fransa'nın gözde tatil merkezlerinden St. Tropez'de görüntülendi. Beyaz bikinisi ve pareosu ile sahilde yürüyen Jenner'ın, göğsünün alt kısmında belirgin bir ameliyat izi dikkat çekti.

Söz konusu fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Kylie'nin geçmişte yaptırdığı göğüs büyütme estetiğine ait izleri ilk kez bu kadar net gördüklerini söyledi. Reddit'te paylaşılan bir fotoğrafa, "Bu izi neden ilk kez görüyoruz?" gibi yorumlar gelirken, bazı kullanıcılar da görüntülerin daha önce düzenlenmiş olabileceğini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar ise izlerin eski ameliyata değil, daha yakın tarihte yapılmış bir göğüs dikleştirme operasyonuna ait olabileceğini düşündü. "Bu iz çok taze görünüyor," ve "Benim de estetiğim var ama izim çok daha belirsiz," gibi yorumlar yapıldı.

Kylie Jenner, 2024 yılında yayınlanan The Kardashians programında genç yaşta yaptırdığı estetik nedeniyle pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. O programda duygulanan Jenner, şu sözleri söylemişti:

"Göğüslerim zaten çok güzeldi. Mükemmel boyutta ve şekildelerdi. Keşke onları hiç yaptırmasaydım."

Aynı açıklamada Jenner, bu tür operasyonları düşünen gençlere "çocuk sahibi olduktan sonra yaptırmalarını" tavsiye etmişti.

Geçtiğimiz haziran ayında bir TikTok takipçisinin "hangi implantı kullandın?" sorusuna da açık yüreklilikle yanıt veren Kylie Jenner şu bilgileri paylaşmıştı:

"445 cc, orta profil, kas altı yarı yerleşim. Silikon. Doktor: Garth Fisher. Umarım yardımcı olmuştur ??"

Sosyal medyada her detayı yakalayan hayranları için bu iz, Jenner'ın yıllardır özenle gizlediği ya da düzenlemelerle görünmez hale getirdiği estetik müdahalelerinin yeni bir hatırlatıcısı oldu.

Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncunun filtresiz bikinili fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

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