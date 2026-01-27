Ünlü Rapçi Blok3\'ün şarkıları Spotify\'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Ünlü rapçi Blok3'ün, aralarında "Kusura Bakma" adlı hit parçasının da bulunduğu birçok şarkısı, Spotify'dan aniden kaldırıldı. Gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Blok3, duruma sert tepki göstererek, şarkıların kaldırılmasının arkasında birilerinin olduğunu iddia etti.

2025'E DAMGA VURMUŞTU

Blok3; "Git", "Napıyosun Mesela?", "Kusura Bakma", "Sevmeyi Denemedin", "Aklına Ben Gelicem", "Yaptırıcaz Tırnaklarını" ve "Güzel ve İddialı" gibi şarkılarıyla Spotify'da 150–200 milyon dinlenme bandına ulaşarak 2025 yılına damga vuran isimlerden biri olmuştu.

SPOTİFY WRAPPED'TAZİRVEYE OTURMUŞTU

Hem müzik kariyeri hem de özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Blok3, 2025 Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olmuştu. Ayrıca "Sevmeyi Denemedin" adlı parçası, Türkiye'de yılın en çok dinlenen şarkısı olarak öne çıkmıştı.

ŞARKILAR ANİDEN KALDIRILDI

Geçtiğimiz dakikalarda, Blok3'ün başta "Kusura Bakma" olmak üzere birçok şarkısının Spotify'dan kaldırıldığı ortaya çıktı. Durumu fark eden rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

"BENİMNLE UĞRAŞANLARI TEK TEK BULACAĞIM"

Blok3, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mailimi çalmışlar galiba. Araştırdığım kadarıyla böyle bir şey duydum. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak."

Blok3, açıklamasının devamında, süreci hukuki boyuta taşıyacağını belirterek, "Mahkeme sürecinde herkes bedelini ödeyecek" dedi.