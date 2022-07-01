Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı

Ünlü rapçi Cardi B sosyal medyanın gündemine ilk sıradan yerleşti. Bunun nedeni ise biri filtreli, diğeri filtresiz Instagram hesabından paylaştığı iki fotoğraf.

Ünlü rapçi Cardi B Instagram hesabından bacak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Havuz başında çektirdiği birinci fotoğrafta bacaklarının selülitli halini paylaşan yıldız şarkıcı ikinci fotoğrafta bacağına uyguladığı photoshopu paylaştı.

İki fotoğraf arasında gözle görülür farkı cesurca hayranlarıyla paylaşan Cardi B'nin bu hareketi takipçileri tarafından takdir topladı. Genç şarkıcının doğal halini beğenmeyenler de oldu.