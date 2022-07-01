Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı - Son Dakika
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Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı

01.07.2022 13:22

Ünlü rapçi Cardi B "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyerek bacaklarını doğal ve photoshoplu haliyle paylaştı. Cardi B'nin bu dürüst davranışı takdir topladı.

Ünlü rapçi Cardi B sosyal medyanın gündemine ilk sıradan yerleşti. Bunun nedeni ise biri filtreli, diğeri filtresiz Instagram hesabından paylaştığı iki fotoğraf.

'Bacaklarımı bir de filtresiz görün' dedi, paylaşımı takdir topladı

Ünlü rapçi Cardi B Instagram hesabından bacak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Havuz başında çektirdiği birinci fotoğrafta bacaklarının selülitli halini paylaşan yıldız şarkıcı ikinci fotoğrafta bacağına uyguladığı photoshopu paylaştı.

'Bacaklarımı bir de filtresiz görün' dedi, paylaşımı takdir topladı

İki fotoğraf arasında gözle görülür farkı cesurca hayranlarıyla paylaşan Cardi B'nin bu hareketi takipçileri tarafından takdir topladı. Genç şarkıcının doğal halini beğenmeyenler de oldu.

'Bacaklarımı bir de filtresiz görün' dedi, paylaşımı takdir topladı
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Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! 'Bacaklarımı bir de filtresiz görün' diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı - Son Dakika
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