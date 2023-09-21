Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu

Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu
Son Güncelleme: 21.09.2023 07:56

Beş yıl önce müzik yönetmeni Erol Sebebci ile nikah masasına oturan şarkıcı Atiye, ikinci kez anne oldu. Normal doğum tercih eden Atiye, kızına ''Neva'' adını verdi.

Son albümü "Deli İşi" ile müziğe geri dönen şarkıcı Atiye, 5 yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, 2. kez anne oldu.

NORMAL DOĞUM TERCİH ETTİ

2019 yılında Ferahfeza adındaki kızını kucağına alan şarkıcı, önceki akşam ikinci kızını da dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcı, kızını normal doğumla dünyaya getirdi. Atiye ile Erol Sebebci, kızlarına Neva adını verdi. Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili konuşan Atiye, " Allah'a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam" demişti.

Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu
Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu
Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu
Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu
Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu

Almanya, Atiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu - Son Dakika
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