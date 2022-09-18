Burak Kut'un eşinin son hali olay oldu! Neden böyle çirkin biriyle evlendin demişlerdi

Magazin camiasında mutlu bir evliliğe sahip olan ünlülerin başında Burak Kut'un geliyor. 2011 yılında estetisyen Cansen Yeni ile hayatını birleştiren Kut'un evliliği o dönem olay olmuş ve Kut'un eşi hakkında "Neden çirkin bir kadınla evlendin" gibi çileden çıkaran yorumlar yapılmıştı.

GÖZDEN UZAK YAŞIYORLAR

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, şimdilerde kızları Aden Bucan Kut'u büyütüyor. Ayrıca işlerine de devam ediyorlar. Burak Kut kendi alanında çalışmalarını yürütürken, Cansen Yeni de estetik merkezini işletiyor. Yeni'nin son hali ise hayli dikkat çekti.

YILLAR ONU GÜZELLEŞTİRDİ

Aradan geçen yıllar, Cansen Yeni'nin güzelliğine güzellik kattı. Yeni, yıllar önce kendisi hakkında yapılan yorumları boşa çıkarmış oldu.

İşte Cansen Yeni'nin son hali: