İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi

25.02.2026 17:16
Ünlü şarkıcı İrem Derici ve nişanlısı DJ Melih Kunukçu hakkında ayrılık iddiaları ortaya çıktı. Derici'nin sosyal medya hesabından nişanlısını takipten çıkarıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları silmesi dikkat çekti. Kunukçu'nun hesabında ise fotoğrafların hala durduğu görüldü. Çift, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İlişkileri 1,5 yıldır süren çift, 3 Şubat'ta nişanlanmıştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile kısa süre önce nişanlandığı DJ Melih Kunukçu hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre Derici, sosyal medya hesabında nişanlısını takipten çıkararak birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırdı.

TAKİPTEN ÇIKTI, PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Derici'nin bu hamlesi, çiftin ilişkisine dair soru işaretlerini artırdı. Ünlü şarkıcının hesabında Kunukçu ile olan karelerin silinmesi dikkat çekerken, Kunukçu'nun sosyal medya sayfasında ise fotoğrafların hâlâ durduğu görüldü.

Henüz iki taraftan da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

3 ŞUBAT'TA NİŞANLANMIŞLARDI

Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan çift, 3 Şubat'ta aileleri ve yakın dostlarının katıldığı yaklaşık 50 kişilik bir törenle nişanlanmıştı. Derici, DJ sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atmış ve mutluluğunu sosyal medyadan paylaşmıştı.

Son yaşanan gelişmeler sonrası gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

