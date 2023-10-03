Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi

Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi
Son Güncelleme: 03.10.2023 11:58

Dünyaca ünlü Romanyalı şarkıcı Otilia, bir süredir birlikte olduğu Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile sessiz sedasız evlendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, önceki gün Türkiye'ye gelerek Antalya'da sahne aldı. Merve Boluğur'un eski eşi DJ Mert Aydın ile sahneye çıkan Otilia, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile evlendi.

"EŞİM, EVLENDİKTEN SONRAKİ İLK KONSERİMDE YALNIZ BIRAKMADI"

Yoğun ilginin yaşandığı konserde Otilia'ya DJ Mert Aydın eşlik ederken yerli ve yabancı turistler unutulmaz bir tatil akşamı geçirdiler. Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu her fırsatta söyleyen Otilia, sahnede bir müjde verdi. Şarkıcı, kendisini izlemeye gelen sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile evlendiğini söyleyerek "Evlendikten sonra eşim ilk konserimde beni yalnız bırakmadı. Kendisine ve Mert Aydın'a teşekkür ederim" dedi.

Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi

YÜZÜKLÜ POZUNU PAYLAŞMIŞTI

İlişkisin gözlerden uzak yaşaya Otilia, 13 Ağustos'ta Instagram hesabından bir erkeğin elini tuttuğu fotoğrafı yayınlayarak "Hiç bu kadar emin olmamıştım" ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu paylaşımda evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi - Son Dakika
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