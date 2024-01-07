Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl\'dan İBB adayı Murat Kurum\'a "Hayırlı olsun" mesajı

AK Parti'nin İstanbul adayı, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Kurum'un adaylığının ardından ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kurum'la olan fotoğrafını paylaştı. Dün akşam Kurum'la görüştüklerini söyleyen Akçıl'ın paylaşımına yorum yağdı.

ADAYLIĞINA SEVİNDİ

AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti. Kurum'un adaylığına sevinen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Ünlü şarkıcı Kurum'un adaylığı açıklandıktan birkaç saat sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dün akşam Murat Kurum'la bir araya geldiğini söyleyen Akçıl "Çevremde de, dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi "gençlik ve güven" duygusu heyecanlandırıyor, dün akşam İstanbul un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun." dedi.