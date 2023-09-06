Ünlü Yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için Sapanca Gölü'ne atlayıp, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, kayıkla Sapanca Gölü'ne açılan 3 arkadaştan Abdulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı. Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Abdulkadir Ceylan Ede'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sakarya'dan akrabalarınca alınarak memleketi Eskişehir'e getirildi. Ede için Üniversite Evleri Mescidinde cenaze namazı kılındı. Ede, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Eskişehir Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Abdulkadir Ceylan Ede, aralarında Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi birçok televizyon dizisinin yönetmenliğini yaptı.