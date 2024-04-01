Ünlü isimler de seçimler sonrası sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...
CEM YILMAZ
Dün Levent'teki Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullanırken "Her sene 'Sandık başında kırdı geçirdi' diyorlar. Bir şey yaptığım yok" diyerek çevresindekileri güldüren Cem Yılmaz, seçim sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından "Valla ben bir şey yapmadım" mesajını paylaştı.
MUSTAFA SANDAL
"Evlatların gereğini yapmıştır Atam."
NAZAN ÖNCEL
"Kolları sıvadığı ilk gün memlekete bahar gelecek demişti Ekrem İmamoğlu."
BERNA LAÇİN
"Erdoğan ılımlı konuştu diye niye şaşıranlar var? Belki sonuç beklediğinden iyi gelmiştir ve sonuçtan memnundur.
Yani bir seçtikleri adaylara bakın bir ekonomiye bakın bu şartlarda sahiden bu oylar yine iyi."
ŞEVVAL SAM
"Ekrem Başkan! İstanbul'a yakışıyorsun… Türkiye'ye yakışıyorsun! Gurur duyuyoruz seninle ve kutluyoruz. Bize yaşattığın mutluluk, verdiğin umut için müteşekkiriz."
CEM DAVRAN
"Bizden sonraki nesillerin 2024 yerel seçimleri diye özellikle ve özellikli örnek olarak bahsedeceği bir gün yaşadık. Vakanüvisler mutlaka takvime işaret koyacaktır."
PINAR ALTUĞ ATACAN
"Kırmızı sana çok yakıştı ülkem" notuyla haritayı paylaştı.
HAYKO CEPKİN
"Gülmekten bir türlü bir şey yazamadım."
AHMET ÜMİT
"Kızardıkça çok güzelleşiyorsun Türkiyem..."
DEMET SAĞIROĞLU
"Ve sonunda..."
NİLGÜN BELGÜN
"Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu tebrik ederim."
FAZIL SAY
"Yani... 1970 doğumluyum. 80'lerden beri seçimleri izlerim, hep yeniliriz. Yıllardır da oy kullanıyorum. Galiba "ilk kez" "kazandık" diyorum. Bravo tüm emeği geçenlere.
Bu sonuç; müthiş arkadaş! Her yerde... Vay be! Bravo Özel, İmamoğlu özellikle bravo!"
Son Dakika › Magazin › Ünlüler Seçim Sonuçlarına Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi - Son Dakika
Şarkıcı Alişan, çocukları ve yeğeniyle birlikte Bebek Parkı'nda piknik yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alişan, bayramı ailesiyle geçireceğini ve sahne almayacağını açıkladı. Ayrıca, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi. Fenerbahçe'nin ligden çekilebileceği açıklamasına da değinen Alişan, bunun bir gözdağı olduğunu ve iyi bir şey olduğunu ifade etti.
Hakan Ural'ın daha önce yaptığı "Çok büyük farkla Murat Kurum kazanacak. Tarihi farkla alacak" sözleri gündem oldu. Gelen yorumların ardından sessizliğini bozan Ural, "Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum" dedi.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Tüm bekarlara selam olsun" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Teşekkürler Ankara' şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıca Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.
Yerel seçimlerde İyi Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olan Hakan Peker, seçimlerde beklediği sonucu alamadı. Peker'e sandıktan yaklaşık 950 oy çıktı. Safranbolu'da CHP adayı Elif Köse birinci olurken, AKP adayı Ali Büyüközdemir ikinci sırada yer aldı. İyi Parti adayı Hakan Peker ise yüzde 3,49 oy oranıyla listede kendine yer bulamadı.
Seren Serengil ve Sinan Akçıl arasında 'İmamoğlu-Kurum' gerginliği yaşandı. Akçıl'ın seçim sonrası yaptığı açıklamalara Serengil'den sert yanıt geldi. Serengil, Akçıl'ı döneklikle suçladı ve karakterinin zayıf olduğunu belirtti.
Davut Güloğlu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bazı şaibeli durumlar olduğunu belirtti ve seçmenlere teşekkür etti. Güloğlu, oy namusudur ve bu namusu her koşulda korumaya ant içtik dedi.
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
Sık sık Murat Kurum'a verdiği destekle adından söz ettiren Sinan Akçıl, Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından "Tek dileğim; 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak. Sizin de öyle olsun seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" deyince Seren Serengil de "Sen ne dönek adamsın" diyerek tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?