DJ Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada gündem oldu

Ozan Doğulu ve Hera Aslan 4 yıldır aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, tarzlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı etkinliğine katılan çiftten Hera Aslan, hem kıyafet hem de boyuyla çok konuşuldu.

HEM KIYAFETİ HEM BOYU ÇOK KONUŞULDU

Etkinlik öncesi objektiflere poz veren çiftin boy farkı alay konusu oldu. Ozan Doğulu'dan uzun olan Hera Aslan'ın yüksek topuk tercih etmesi, sevgilisiyle arasındaki farkı açtı. Aslan'ın bol dekolteli siyah elbisesi de eleştirilerden nasibini aldı.

İşte ikiliye gelen yorumlar;