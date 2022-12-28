DJ Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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DJ Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada gündem oldu

28.12.2022 10:43

Ünü aranjör ve DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan'ın bir yılbaşı etkinliğinde yan yana gelerek verdikleri poz sosyal medyada gündem oldu. İkiliyi gören birçok kişi esprili yorumlar yaptı.

Ozan Doğulu ve Hera Aslan 4 yıldır aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, tarzlarıyla dikkat çekti. Yılbaşı etkinliğine katılan çiftten Hera Aslan, hem kıyafet hem de boyuyla çok konuşuldu.

HEM KIYAFETİ HEM BOYU ÇOK KONUŞULDU

Etkinlik öncesi objektiflere poz veren çiftin boy farkı alay konusu oldu. Ozan Doğulu'dan uzun olan Hera Aslan'ın yüksek topuk tercih etmesi, sevgilisiyle arasındaki farkı açtı. Aslan'ın bol dekolteli siyah elbisesi de eleştirilerden nasibini aldı.

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu

İşte ikiliye gelen yorumlar;

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu
Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu
Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu
Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu
Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu
Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada alay konusu oldu
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Ozan Doğulu, hera aslan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin DJ Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera Aslan'ın boy farkı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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