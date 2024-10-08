Uraz Kaygılaroğlu\'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu

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19 yaşındaki Semih Çelik'in iki kadını vahşice katletmesinin ardından ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte poz verdiği bir sergi gündeme gelmiş ve tepki çekmişti. Giderek artan tepkilerin ardından Kaygılaroğlu bir açıklama yaparak özür dilemiş ardından gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalında açıklamalarda bulunmuştu:

"CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM"

Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim" diye konuştu. Yaptığı açıklamanın Türk halkın nezdinde kabul görmediğinin de altını çizen oyuncu şöyle devam etti: "Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım. Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım.

SERGİNİN SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI

Serginin sahibi ve Uraz Kaygılaroğlu'nun eski sevgilisi Sayna Soleimanpour sessizliğini sosyal medyada yaptığı açıklamayla bozdu. "Bu olaylarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan iki eserimin, trol hesaplar tarafından başlatılan bir linç kampanyası kapsamında dolaşıma sokulduğu bilgisini aldım" diyen Sayna Soleimanpour "Şahsımla ilgili spekülasyon ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan hesaplar tespit edilmekte ve haklarında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Sergi süresince söyleşiler düzenleyerek ve soru-cevap etkinlikleri yaparak, eserlerimi merak edenlere gerekli açıklamaları zaten sunmuştuk. Eserimin asılsız spekülasyonlara ve gündem manipülasyonlarına malzeme edilmesi karşısında, ilerleyen günlerde eserlerimin içeriğini detaylı bir şekilde anlattığım bir paylaşım yapacağım" dedi.