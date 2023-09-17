Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken, bir vatandaş üstlerine su döktü - Son Dakika

Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken, bir vatandaş üstlerine su döktü

Son Güncelleme: 17.09.2023 09:43

Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları, sokakta şarkı söylerken sesten rahatsız olan bir vatandaş, pencereden üstlerine su döktü. Tepki sonrası neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu ve arkadaşları o anları ''Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz anlar'' diyerek vatandaşı tepkisinde haklı buldu.

Uraz Kaygılaroğlu mahallede arkadaş grubuyla şarkı söyleyince, mahalle sakinlerinin gazabına uğradı. Ünlü oyuncu vatandaşın bu tepkisine kızmak yerine hak verdi.

SOKAKTA ŞARKI SÖYLEDİLER

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları mekan çıkışı keyfe gelip şarkı söylemeye başladı. Şarkı söylerken kendilerinden geçen ünlü oyuncu ve arkadaşları gördükleri tepki karşısında şok oldu.

ÜSTLERİNE SU DÖKTÜ

Gecenin geç saatinde yüksek sesle şarkı söylemeleri nedeniyle bir semt sakini camdan Kaygılaroğlu ve arkadaşlarının üzerine su döktü. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz anlar" yorumunda bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken bir vatandaş üstlerine su döktü
Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken bir vatandaş üstlerine su döktü
Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken bir vatandaş üstlerine su döktü
Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken bir vatandaş üstlerine su döktü

Uraz Kaygılaroğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken, bir vatandaş üstlerine su döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken, bir vatandaş üstlerine su döktü - Son Dakika
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