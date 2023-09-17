Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları sokakta şarkı söylerken, bir vatandaş üstlerine su döktü

Uraz Kaygılaroğlu mahallede arkadaş grubuyla şarkı söyleyince, mahalle sakinlerinin gazabına uğradı. Ünlü oyuncu vatandaşın bu tepkisine kızmak yerine hak verdi.

SOKAKTA ŞARKI SÖYLEDİLER

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve arkadaşları mekan çıkışı keyfe gelip şarkı söylemeye başladı. Şarkı söylerken kendilerinden geçen ünlü oyuncu ve arkadaşları gördükleri tepki karşısında şok oldu.

ÜSTLERİNE SU DÖKTÜ

Gecenin geç saatinde yüksek sesle şarkı söylemeleri nedeniyle bir semt sakini camdan Kaygılaroğlu ve arkadaşlarının üzerine su döktü. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz anlar" yorumunda bulundu.