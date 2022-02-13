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Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti! - Son Dakika

Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!

13.02.2022 11:43

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında vefat etti. Pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan Özbayer, televizyon dizilerinin yanı sıra "Hacı Bayram Veli" ve "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de rol aldı.

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Cemil Özbayer vefat etti. 67 yaşında yaşama veda eden usta oyuncunun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

"KIYMETLİ SANATÇIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Oyuncu Cemil Özbayer vefat etti

CEMİL ÖZBAYER KİMDİR?

Cemil Özbayer 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan oyuncu, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti. Yerli ve yabancı klasiklerde yer alan usta oyuncu, 1990'lı yıllarda yönetmenliğe ağırlık verdi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Özbayer, "Romeo ve Juliet", "Şeyh Bedrettin", "Bir Ceza Avukatının Anıları" ve "Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe" oyunlarını yönetti.

Oyuncu Cemil Özbayer vefat etti

BERLİN KAPLANI FİLMİNDE BOY GÖSTERMİŞTİ

Özbayer, "IV. Murat", "Kuvvai Milliye Destanı", "Budala", "Fehim Paşa Konağı", "Woyzeck", "Bir Başkası", "Satıcının Ölümü", "Akümülatörlü Radyo", "Romanoff ile Juliet", "Karar Kimin", "Kral Lear", "Genç Osman", "Hürrem Sultan", "Üçüncü Selim", "Genç Werther'in Yeni Acıları", "Susuz Yaz" ve "Bu Hesapta Yoktu" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı. Cemil Özbayer, 2000'li yıllarda televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya başladı. "Bizim Aile", "Büyük Buluşma", "Kuşdili", "Hakkını Helal et", "Milat" ve "Kollama"nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan usta tiyatrocu, 2007'de "Hacı Bayram Veli" ve 2011'de "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı.

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Devlet Tiyatroları, Tiyatro, Emekli, Vefat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti! - Son Dakika Magazin


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