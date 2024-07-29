Usta oyuncu Kenan Işık vefatı sanat camiasını yasa boğdu

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2014 yılında sauna sonrası düşerek beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, beyin kanaması geçirmişti. 10 yıldır komada olan Işık bugün yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

GÜLBEN ERGEN

"Dev çınarım Kenan Işık… İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti Dadı'da. 10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi. Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.

TAMER KARADAĞLI

Kenan Işık'ın ölüm haberinin ardından NTV canlı yayınına bağlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı "Çok üzgünüz, herkesin başı sağ olsun. Kenan ağabey hem Devlet Tiyatroları hem de İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çok güzel işler yaptı. Bizim ustamız, büyüğümüzdü. Geçirmiş olduğu bu şanssız kazadan dolayı çok zor bir durumdaydı. Çok üzülüyorduk, vefat haberi daha da üzdü. Ziyaret etme fırsatım olmadı. Daha önce sunduğu yarışma programını hepimiz sırasıyla ücretsiz olarak sunmuştuk. Kenan Işık tekrar iyileşerek işinin başına dönsün diye. Dualarımız onunla birlikteydi ama yeterli olmadı. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Çalışırken gördüğüm en nazik insanlardan bir tanesiydi. Son kararınız mı? derken ki vurgusu hala kulaklarımda… Bana öğrettikleriniz için çok teşekkürler Kenan Bey. Güle güle… Yattığınız yer incitmesin."

BERNA LAÇİN

"Kenan Abi'yi kaybettik arkadaşlar. Çok acı ama ben teyzemde de böyle bir süreç yaşadım kimi zaman 'Allah kurtardı' demek gerek belki de… Allah yerinde dinlendirsin. Eşinin büyük çabaları ile bunca sene mücadele verdi. Tüm ailesine büyük sabır dilerim. Daima ama yumuşacık sesi, sakinliği ve nezaketi ile hatırlayacağım."

ALİ SUNAL

"Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyım ki… sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat."

NİLGÜN BELGÜN

"Çok üzgünüm… Kenan Işık değerli bir tiyatro adamıydı.1995 yılında Matruşka adlı Hadi Çamanla oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum. Oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı; 'Tiyatro çilekeş bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz.' Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."