Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü yönetmenin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.
18 Mayıs 1936 Karabük doğumlu Türker İnanoğlu 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960 yılında yaptığı "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle yönetmenliğe başladı. 1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu. 1979'da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı.
Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.
Türker İnanoğlu, oyuncu Filiz Akın'la yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.
Son Dakika › Magazin › Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu'nun damadı gazeteci Cüneyt Özdemir, "Türker İnanoğlu hayatını kaybetti" şeklindeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
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