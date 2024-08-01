Uzun süredir ayrı yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, boşanma kararı aldı - Son Dakika
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Uzun süredir ayrı yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, boşanma kararı aldı

Uzun süredir ayrı yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, boşanma kararı aldı

Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanmaya hazırlandıkları iddia ediliyor. Son uzlaşma girişiminin başarısız olmasıyla boşanma süreci hızlandı. Boşanma belgeleri hazır ancak henüz teslim edilmedi. Çift haftalardır görülmüyor; Affleck, Lopez'in doğum günü partisine katılmadı. Affleck'in Los Angeles'ta 23 milyon poundluk yeni bir ev aldığı öğrenildi. Çiftin Beverly Hills'teki ortak evlerini satışa çıkarması ve Lopez'in turnesini iptal etmesi, evliliklerindeki sorunların işa

01.08.2024 14:22
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Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in, haftalardır süren ayrılık söylentilerinin ardından ' boşanma kararı aldıkları iddia edildi.

Hollywood'un ünlü çifti, ilk nişanlanmalarından 20 yıl sonra, iki yıl önce Batman aktörü Affleck'in Georgia eyaletindeki 7 milyon pound değerindeki malikânesinde görkemli bir törenle evlenmişti.

The Mail'in haberine göre, çiftin 'son bir uzlaşma girişiminin' başarısız olmasının ardından boşanma sürecini hızlandırdıkları belirtiliyor. Kaynaklar, boşanma belgelerinin 'hazır olduğunu ancak henüz teslim edilmediğini' söylüyor.

Çift haftalardır birlikte görülmedi ve Ben, Jennifer'ın 55. yaş günü için düzenlenen Bridgerton temalı partisine bile katılmadı. Evliliklerinin tehlikede olduğu söylentileri arasında, 51 yaşındaki aktör Ben, Los Angeles'ta 2,500 mil uzakta elinde kahvesiyle görüntülendi.

'Gone Girl' yıldızı Ben'in, Jennifer'ın 55. yaş gününde, 24 Temmuz'da Los Angeles'ta 23 milyon pound değerinde yeni bir 'bekâr evi' satın aldığı ortaya çıktı. Mülk, beş yatak odası, altı banyo, misafir odaları ve bir medya odasına sahip.

Bu gelişme, çiftin Beverly Hills'teki ortak malikanelerini 68 milyon dolara satışa çıkarmalarından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Aylardır evliliklerinin sorunlu olduğuna dair işaretler vardı. Mayıs ayında J-Lo, başlamasına haftalar kala ABD yaz turnesini iptal etti ve hayranlarına 'çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirmek için ara verdiğini' söyledi.

Kısa süre sonra Ben, eski eşi aktris Jennifer Garner ile Santa Monica'da 12 yaşındaki oğulları Samuel'i basketbol antrenmanına götürürken görüntülendi.

Ertesi gün J-Lo, Samuel'in şehirdeki bir maçını izlemeye geldi ve Ben ile hayranların kameralar için sahnelendiğinden şüphelendiği rahatsız görünen bir öpücük paylaştı."

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Son Dakika Magazin Uzun süredir ayrı yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, boşanma kararı aldı - Son Dakika

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