Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Centilmen için imaj değişikliğine gitti

Katar'daki Dünya Kupası'na güzelliğiyle damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Son zamanlarda Kağıttan Hayatlar, Yeşilçam ve Hakan Muhafız gibi projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Çağatay Ulusoy, Netflix'te yayınlanacak olan "Centilmen" dizisinin başrolünü oynayacak. Merakla beklenen dizinin setinden ilk kare de geldi.

SAÇLARINI UZATTI

Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Centilmen' dizisinde Lale Başar ile rol alan yakışıklı oyuncu, aşık olduktan sonra hayatı değiştiren jigoloyu canlandıracak. Yeni projesi için imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, sakalını kestirerek saçlarını da uzattı. Oyuncunun yeni imajı sette verdiği pozla ortaya çıktı.

Çağatay Ulusoy'a Centilmen dizisinde Hercai ve Destan dizilerindeki rolüyle tanınan Ebru Şahin eşlik edecek.