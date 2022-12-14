Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Centilmen için imaj değişikliğine gitti - Son Dakika
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Centilmen için imaj değişikliğine gitti

14.12.2022 15:40

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Netflix'te yayınlanacak olan Centilmen dizisi için kamera karşısına geçti. Dizide bir jigoloyu canlandıracak olan Ulusoy'un yeni rolü için saçlarını uzatarak sakalını kesmesi dikkat çekti.

Son zamanlarda Kağıttan Hayatlar, Yeşilçam ve Hakan Muhafız gibi projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Çağatay Ulusoy, Netflix'te yayınlanacak olan "Centilmen" dizisinin başrolünü oynayacak. Merakla beklenen dizinin setinden ilk kare de geldi.

SAÇLARINI UZATTI

Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Centilmen' dizisinde Lale Başar ile rol alan yakışıklı oyuncu, aşık olduktan sonra hayatı değiştiren jigoloyu canlandıracak. Yeni projesi için imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, sakalını kestirerek saçlarını da uzattı. Oyuncunun yeni imajı sette verdiği pozla ortaya çıktı.

Çağatay Ulusoy'a Centilmen dizisinde Hercai ve Destan dizilerindeki rolüyle tanınan Ebru Şahin eşlik edecek.

Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Centilmen için imaj değiştirdi
Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Centilmen için imaj değiştirdi
Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Centilmen için imaj değiştirdi
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Çağatay Ulusoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Centilmen için imaj değişikliğine gitti - Son Dakika


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