Acun Ilıcalı'nın sevgilisi göğüs estetiği mi yaptırdı? Son hali herkesin dikkatini çekti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi göğüs estetiği mi yaptırdı? Son hali herkesin dikkatini çekti

29.11.2022 12:08

Uzun süredir Acun Ilıcalı ile gözlerden uzak aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, son haliyle gündem oldu. Sağlıklı beslenerek fiziğine dikkat eden Altunkaya'nın spor yaparken çekilen videosundaki görüntüsü hakkında göğüs estetiği yaptırdığı iddia edildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı. Her fırsatta sevgilisiyle ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen Ilıcalı, aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarını gizli kullanan Altunkaya ise estetik iddiasıyla adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fiziği ve tercih ettiği iddialı kıyafetlerle sık sık gündeme gelen Altunkaya, düzenli beslenerek sık sık spor yapıyor. Spor yaptığı anlarda çekilen bir videosu sosyal medyada yayılan Altunkaya'nın değişimi dikkatlerde kaçmadı. Dekolteli bir sporcu atleti giyen genç ismin göğüs estetiği yaptırdığı ileri sürüldü.

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın sevgilisi göğüs estetiği mi yaptırdı? Son hali herkesin dikkatini çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın sevgilisi göğüs estetiği mi yaptırdı? Son hali herkesin dikkatini çekti - Son Dakika
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