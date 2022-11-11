Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi

11.11.2022 16:40

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de halsiz ve yalınayak halde merdivende otururken görüntülendi. Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu ileri sürüldü.

Sağlık sorunlarından dolayı vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladı. Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de içler acısı bir halde görüldü.

YALINAYAK MERDİVENDE OTURDU

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil, bu sefer de TikTok videosu çekmek yalın ayak sokağa çıktı. Erbil'in perişan bir halde merdivende oturduğu anlar ise Magazin Burada tarafından görüntülendi.

TikTok videosu çekmek için o halde dışarı çıkan Erbil'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da "TikTok için daha neler yapacaksın?" yorumu yapıldı.

TikTok videosu çekmek isteyen Mehmet Ali Erbil, yalınayak halde görüntülendi
TikTok videosu çekmek isteyen Mehmet Ali Erbil, yalınayak halde görüntülendi
TikTok videosu çekmek isteyen Mehmet Ali Erbil, yalınayak halde görüntülendi
TikTok videosu çekmek isteyen Mehmet Ali Erbil, yalınayak halde görüntülendi
YORUMLAR
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Mehmet Ali Erbil, Kadıköy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi - Son Dakika


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