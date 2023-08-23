Volkan Konak, eşiyle 30 yıl sonra düğün yaptı! Eşi ayakkabısından dolayı yürüyemedi - Son Dakika

Volkan Konak, eşiyle 30 yıl sonra düğün yaptı! Eşi ayakkabısından dolayı yürüyemedi

Son Güncelleme: 23.08.2023 08:24

1992 yılında evlendiği Selma Konak ile o dönemler maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan Volkan Konak, yakın çevresinin katıldığı bir düğün yaptı. Düğünde topuklu ayakkabı ve dar bir gelinlik tercih eden Selma Konak, mekana girerken yürümekte zor anlar yaşadı.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Evlendiği dönem maddi imkansızlıklar yaşayan ikili, 31 yıl sonra düğün yaptı.

SELMA KONAK AYAKKABISINDAN DOLAYI YÜRÜYEMEDİ

Evlendikleri dönemde maddi imkansızlık yaşayan çift, sade bir nikahla evlenmişti. 3 çocuk sahibi olan Konak çifti, hayallerini 31 yıl sonra gerçekleştirerek bir düğün yaptı. Kır düğünü tercih eden ikiliden Selma Konak, tüy ve işlemeli detaylı gelinlik tercih ederken Volkan Konak da siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu bir damatlık giydi. Düğün mekanına girerken ayakkabısının azizliğine uğrayan Selma Konak, yolda yürümekte güçlük çekti. Düğüne girişte birkaç kez durarak ayakkabısı ve elbisesini toparlamaya çalışan Konak zor anlar yaşayınca ilk dansı da yarıda kesmek zorunda kaldılar.

Volkan Konak, eşiyle 31 yıl sonra düğün yaptı! Eşi ayakkabısından dolayı yürüyemedi

"HAYALLERİNDEKİ DÜĞÜNÜ YAPTILAR"

Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan yapımcı Polat Yağcı, "Bir ömrü birlikte geçirip üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak 1992 yılında evlendiği Selma Konak'tan dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler.

Volkan Konak, eşiyle 30 yıl sonra düğün yaptı
Volkan Konak, eşiyle 31 yıl sonra düğün yaptı! Eşi ayakkabısından dolayı yürüyemedi
Volkan Konak, eşiyle 31 yıl sonra düğün yaptı! Eşi ayakkabısından dolayı yürüyemedi

Volkan Konak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Volkan Konak, eşiyle 30 yıl sonra düğün yaptı! Eşi ayakkabısından dolayı yürüyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkan Konak, eşiyle 30 yıl sonra düğün yaptı! Eşi ayakkabısından dolayı yürüyemedi - Son Dakika
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