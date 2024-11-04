Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha - Son Dakika
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Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha

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Mauro Icardi ile sallantılı bir ilişki yaşayan Wanda Nara, daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli rapçi L-Gante ile cadılar bayramı partisinde buluştuktan sonra bu kez de ünlü rapçinin kızıyla fotoğraf yayımladı.

04.11.2024 09:03
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile sallantılı bir ilişki yaşayan Wanda Nara, hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ORTALIK KARIŞTI

Kısa bir süre önce barışan Mauro Icardi ile Wanda Nara, birlikteliğinde yeni bir kriz patlak verdi. Wanda Nara daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte cadılar bayramı partisine katıldı. Icardi de bu gelişme üzerine Nara'yı takipten çıktı.

ÜNLÜ RAPÇİNİN KIZIYLA TANIŞTI

Tüm bunların ardından Wanda Nara, bir hamle daha yaptı ve L-Gante'in önceki ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jamaica ile tanıştı. Nara, ünlü rapçi ve küçük kızı ile çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisiyle yayımladı.

İşte o paylaşım;

Wanda Nara\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

Cadılar Bayramı, Mauro Icardi, Wanda Nara, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol MARASLI:
    İcardi,Ali Koç ile uğraştığı kadar eşiyle uğraşsaydı böyle olöazdı 10 2 Yanıtla
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