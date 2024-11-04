Wanda Nara\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

Magazin

AK Partili Dağ: CHP ile DEM Parti arasında gizlenmeyen bir ittifak var

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile sallantılı bir ilişki yaşayan Wanda Nara, hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ORTALIK KARIŞTI

Kısa bir süre önce barışan Mauro Icardi ile Wanda Nara, birlikteliğinde yeni bir kriz patlak verdi. Wanda Nara daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte cadılar bayramı partisine katıldı. Icardi de bu gelişme üzerine Nara'yı takipten çıktı.

ÜNLÜ RAPÇİNİN KIZIYLA TANIŞTI

Tüm bunların ardından Wanda Nara, bir hamle daha yaptı ve L-Gante'in önceki ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jamaica ile tanıştı. Nara, ünlü rapçi ve küçük kızı ile çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisiyle yayımladı.

İşte o paylaşım;