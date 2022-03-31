Will Smith'in sahnede tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu: Olayı sindirmeye çalışıyorum - Son Dakika

Hollywood yıldızı Will Smith, 94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde saç kıran hastalığı olan eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Dünyanın gündemine oturan Will Smith özür dilerken Rock sessizliğini korudu. Günler sonra gösteri yapacağı mekana giriş yaparken objektiflere takıldı.

"BU OLAYI SİNDİRİYORUM"

Korumalarıyla görüntülenen komedyen Will Smith'in kendisine attığı tokat için "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım" dedi.

Rock'ın tokat olayından sonra Boston'daki stand-up şovunun biletleri günler öncesinden tükendi. Gösteri alanına gelen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar ise kameralara yansıdı.

WILL SMITH ÖZÜR DİLEDİ

Tokat olayından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Will Smith,"Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi. Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur" dedi.