Will Smith'in sahnede tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu: Olayı sindirmeye çalışıyorum - Son Dakika
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Will Smith'in sahnede tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu: Olayı sindirmeye çalışıyorum

31.03.2022 13:00

Oyuncu Will Smith, Oscar Töreni'nde eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a sahnenin ortasında tokat attı. Yaşananlardan sonra korumalarıyla birlikte gösteri yapacağı salona girerken görüntülenen Rock, tokat olayı hakkında "Halen bu olayı sindirmeye çalışıyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Hollywood yıldızı Will Smith, 94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde saç kıran hastalığı olan eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Dünyanın gündemine oturan Will Smith özür dilerken Rock sessizliğini korudu. Günler sonra gösteri yapacağı mekana giriş yaparken objektiflere takıldı.

"BU OLAYI SİNDİRİYORUM"

Korumalarıyla görüntülenen komedyen Will Smith'in kendisine attığı tokat için "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım" dedi.

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Olayı sindiriyorum

Rock'ın tokat olayından sonra Boston'daki stand-up şovunun biletleri günler öncesinden tükendi. Gösteri alanına gelen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar ise kameralara yansıdı.

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Olayı sindiriyorum

WILL SMITH ÖZÜR DİLEDİ

Tokat olayından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Will Smith,"Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi. Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur" dedi.

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Olayı sindiriyorum
Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Olayı sindiriyorum
Will Smith, Chris Rock'a tokat için özür diledi: Davranışım kabul edilemez! Oscar töreninde attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü! Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
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Son Dakika Magazin Will Smith'in sahnede tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu: Olayı sindirmeye çalışıyorum - Son Dakika


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