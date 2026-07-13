Wimbledon'da Kate Zarafeti: Kırmızı Elbisesiyle Tüm Bakışları Topladı! - Son Dakika
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Wimbledon'da Kate Zarafeti: Kırmızı Elbisesiyle Tüm Bakışları Topladı!

Wimbledon\'da Kate Zarafeti: Kırmızı Elbisesiyle Tüm Bakışları Topladı!
13.07.2026 15:36
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Wimbledon Tek Kadınlar Finali'nde 21 yaşındaki Linda Noskova kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna uzanırken; ödül törenine kırmızı elbisesiyle katılan Galler Prensesi Kate Middleton zarafetiyle tüm bakışları üzerine topladı. Kraliyet ailesinde ise Prens Harry ve Meghan Markle’ın çocuklarıyla birlikte Kral Charles ile bir araya gelmesi turnuvaya damga vuran bir diğer önemli gelişme oldu.

Wimbledon'da Kate Zarafeti: Kırmızı Elbisesiyle Tüm Bakışları Topladı!

Wimbledon Tek Kadınlar Finali'nde 21 yaşındaki Linda Noskova tarihi bir zafere imza atarak ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.  Turnuvanın ödül törenine göz alıcı kırmızı elbisesiyle katılan Galler Prensesi Kate Middleton ise korttaki büyüleyici zarafetiyle tüm bakışları üzerine çekti.

All England Club'ın kraliyet hamisi olarak 10. yıl dönümünü kutlayan 44 yaşındaki Galler Prensesi Kate, final mücadelesini izlemek üzere Kraliyet Locası’ndaki yerini aldı. Merkez Kort’u hıncahınç dolduran binlerce tenis sever, kanser tedavisinin ardından tamamen iyileşen ve kortlara dönen Prenses'i dakikalarca ayakta alkışladı.

Wimbledon'da Kate Zarafeti: Kırmızı Elbisesiyle Tüm Bakışları Topladı!

 21YAŞINDAKİ ÇEK YILDIZ NOSKOVA'DAN TARİHİ ZAFER

9 numaralı Linda Noskova, vatandaşı Karolina Muchova’yı 6-2, 5-7 ve 6-3'lük setlerle yenerek ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı [wimbledon.com]. 2011'den beri bu kupayı alan en genç kadın tenisçi olan Noskova, ünlü şampiyonluk kupasını bizzat Prenses Kate’in elinden aldı.

Wimbledon'da Kate Zarafeti: Kırmızı Elbisesiyle Tüm Bakışları Topladı!

 PRENS LOUİS'NİN EN BÜYÜK WİMBLEDON HAYALİ 

Maç öncesi kort ekibinden Jenna Fontanilla ile sohbet eden Prenses Kate, 8 yaşındaki oğlu Prens Louis’nin tam bir tenis hayranı olduğunu ve top toplayıcı çocuk olmak için can attığını paylaştı.

KANSER SAVAŞÇISI İKİ KADININ DUYGUSAL BULUŞMASI

Prenses Kate, 2024'te meme kanseri teşhisi alan Kanadalı tenisçi Gabriella “Gaby” Dabrowski ile bir araya geldi. Kendisi de bu süreci atlatan Kate, tedaviye rağmen kortlardan kopmayan sporcuya "İnanılmaz bir ilham kaynağısın" diyerek moral verdi.

HARRY VE MEGHAN CEPHESİNDE SÜRPRİZ AİLE BULUŞMASI

Korttaki heyecan sürerken İngiliz basını, kraliyet ailesini yakından ilgilendiren önemli bir buluşmayı gündeme taşıdı. Uzun süredir aileyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, çocukları Archie ve Lilibet'i de yanlarına alarak Kral Charles ile bir araya geldi. Turnuvanın hemen gölgesinde gerçekleşen bu sürpriz ziyaret, İngiliz medyasında aile içi buzların erimeye başladığı yönünde yorumlandı.

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Son Dakika Magazin Wimbledon'da Kate Zarafeti: Kırmızı Elbisesiyle Tüm Bakışları Topladı! - Son Dakika

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