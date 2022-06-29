Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile ilişki yaşadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile ilişki yaşadığı iddiasını yalanladı

29.06.2022 09:56

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Etiler'de kameralara takıldı. Özel hayatı hakkında açıklama yapan Tanrısevsin, Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşadığı iddiasını yalanlayarak "Böyle bir şey olsa neden paylaşmayayım?" dedi.

Bir dijital platformla el sıkışan Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Temmuz ayında başlayacak olan çekimlerden dolayı heyecanlı olduğunu ve projenin romantik komedi olduğunu söyleyen oyuncu, aşk hayatı hakkında konuştu.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Kendi kurmuş olduğu seramik atölyesinde kendisini çok huzurlu hissettiğini belirten sanatçı, sinema filminden sonra sergi açacağını da müjdeledi. Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile sürekli çıkan aşk dedikoduları hakkında da konuşan oyuncu, "Daha öncede yakın arkadaş olduğumuzu söylemiştik. Böyle bir şey olsa neden paylaşmayayım" dedi.

Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahmut Kırmızıgül ise 1993 yılında doğdu. Kırmızıgül, Mahmut Kırmızıgül'ün 1989 yılında Gölgem Bazencir ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi.Küçük yaşlarda Galatasaray minikler takımında top koşturan Mahmut Kırmızıgül, Işık Lisesi'nin ilköğretim bölümünü birincilikle bitirdi. Mahmut Kırmızıgül'ün, özel hayatında da arkadaşları tarafından sevilen, yüzme, futbol gibi sportif aktiviteleri kaçırmayan bir genç olduğu biliniyor. Gölgem Bazencir-Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi sonrası Mahmut Kırmızıgül, babasının yanında büyüdü.

Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
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Kaynak: Snob Magazin

Yağmur Tanrısevsin, Mahsun Kırmızıgül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile ilişki yaşadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika

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