Yağmur Tanrısevsin, Mahmut Kırmızıgül ile ilişki yaşadığı iddiasını yalanladı

Bir dijital platformla el sıkışan Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Temmuz ayında başlayacak olan çekimlerden dolayı heyecanlı olduğunu ve projenin romantik komedi olduğunu söyleyen oyuncu, aşk hayatı hakkında konuştu.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Kendi kurmuş olduğu seramik atölyesinde kendisini çok huzurlu hissettiğini belirten sanatçı, sinema filminden sonra sergi açacağını da müjdeledi. Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile sürekli çıkan aşk dedikoduları hakkında da konuşan oyuncu, "Daha öncede yakın arkadaş olduğumuzu söylemiştik. Böyle bir şey olsa neden paylaşmayayım" dedi.

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahmut Kırmızıgül ise 1993 yılında doğdu. Kırmızıgül, Mahmut Kırmızıgül'ün 1989 yılında Gölgem Bazencir ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi.Küçük yaşlarda Galatasaray minikler takımında top koşturan Mahmut Kırmızıgül, Işık Lisesi'nin ilköğretim bölümünü birincilikle bitirdi. Mahmut Kırmızıgül'ün, özel hayatında da arkadaşları tarafından sevilen, yüzme, futbol gibi sportif aktiviteleri kaçırmayan bir genç olduğu biliniyor. Gölgem Bazencir-Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi sonrası Mahmut Kırmızıgül, babasının yanında büyüdü.