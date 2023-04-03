Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti'ne destek! Dizi oyuncuları peş peşe paylaşımda bulundu - Son Dakika
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Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti'ne destek! Dizi oyuncuları peş peşe paylaşımda bulundu

03.04.2023 10:34

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları, RTÜK'ün çeşitli nedenlerden ötürü 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon lira idari para cezası verdiği Kızılcık Şerbeti dizisine destek oldu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve dizinin yönetmeni, rakip diziye, "Sansüre karşıyız" diyerek destek çıktı.

RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi. Kararın gündem olmasıyla binlerce kullanıcı "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketini Twitter'da trend yaparak diziye destek oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından da Kızılcık Şerbeti'ne destek oldu.

"SANSÜRE KARŞIYIZ"

Dizinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Instagram hesaplarından "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketini paylaşırken Beril Pozam da "Sansürün her türlüsüne karşıyız" ifadelerini kullandı. Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin ise en büyük rakibi diziye destek olarak "Sansüre karşıyız derken yayın durdurma cezası barbarlıktır" dedi.

Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek
Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek
Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek
Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek
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Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

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