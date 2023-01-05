Mine Tugay estetik mi yaptırdı? Yüzünü son halini gören kullanıcılar aynı yorumu yapıyor: Güzelliğine yazık olmuş

Başarılı oyuncu Mine Tugay, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tugay'ın yer aldığı diziden merakla beklenen fragman geldi. Fragmanda en dikkat çeken detay ise Mine Tugay'ın değişimi oldu.

SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Dizide Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun fragmandaki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Yüzüne ışık dolgusu ve gerdirme işlemi yaptırdığı ileri sürülen Tugay'ın son hali hiç beğenilmedi.