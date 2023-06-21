Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi - Son Dakika
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Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi

21.06.2023 13:43

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın setinde, Fuat rolünü oynayan Doğukan Polat ile Dicle karakterini canlandıran Selen Özbayrak aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Polat, Instagram hesabından Özbayrak'ın fotoğrafını yayınlayarak aşk iddiasını gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen çift, hayranlarını mutlu etti.

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın setinden aşk çıktı. 2 bölüm önce diziye veda eden Fuat rolünü oynayan Doğukan Polat ile Dicle'yi oynayan Selen Özbayrak aşk yaşamaya başladı.

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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve Yalı Çapkını dizisindeki ölüm sahnesiyle izleyicileri ağlatan Doğukan Polat, aradığı aşkı buldu. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Polat, gönlünü rol arkadaşı Selen Özbayrak'a kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Özbayrak'ın fotoğrafını yayınlayarak aşk iddiasını gündeme getiren oyuncu, önceki akşam güzel oyuncuyla görüntülendi.

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Doğukan Polat, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi - Son Dakika
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