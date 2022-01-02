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Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda - Son Dakika

Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda

02.01.2022 15:19

Bir döneme damga vuran efsane televizyoncu Ayşe Özgün, yıllar önce babasının istismarına maruz kaldığı öne sürülen bir kadının çocuğuna 16 yıldır yardım ediyor. Yardım ettiği adamın yıllarca kendisinden ve arkadaşlarından para istemesine dayanamayan sunucu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü sunucu Ayşe Özgün 'Ayşe Özgün Her Gün' isimli programda sunuculuk yaptığı dönemde programa katılan bir kadınbabası tarafından gençlik yıllarında istismar edildiğini söyleyerek yaşadıklarını anlatmıştı. Genç kadın, programdan kısa bir süre sonra kaldığı konutta ölü bulunmuştu. Yaşanan olayın ardından etkilenen Özgün ise genç kadının ailesine yardım etmeye başladı ancak sonunda hiç beklemediği bir olay yaşadı.

ÖLEN KADININ ÇOCUKLARINA YARDIM GÖNDERMEYE BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; Ayşe Özgün, aile içinde sorun yaşayan kadına peruk ve gözlük taktırarak programına konuk etmişti. Genç kadının anlattıklarından sonra yayına bağlanan baba ise iddiaları reddetmişti. Kadıköy'de bir sığınma evine yerleşmek için uğraş verilen kadın, üç gün sonra babasının ikametinde öldürüldü. Ayşe Özgün, o tarihten beri genç kadının çocuklarına yardım amaçlı kıyafet okul giysileri ve ihtiyaçlarını gideriyor.

16 yıldır yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, savcılığa koştu

AYŞE ÖZGÜN'ÜN EVİNE KADAR GELEREK PARA İSTEMEYE BAŞLADILAR

Öldürülen kadının eşi Mustafa A., ise Ayşe Özgün'ün peşini yıllarca bırakmadı. Çanakkale'de bulunan yazlığına kadar gelerek para isteyen ölen kadının kocası Mustafa ve çocuğu Uğur, yapılan yardımlara rağmen yıllarca para istemeye devam etti. Ayşe Özgün yine de ölen kadının çocuğu Uğur'a para yardımı yapmaya devam etti.

16 yıldır yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, savcılığa koştu

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yardımlara rağmen peşini bırakmayan kişilerin tacizine uğramaya başlayan Ayşe Özgün, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ünlü sunucu, kendisinden para istediği için yardım ettiğini fakat artık telefon numarasını değiştirecek kadar rahatsız edildiğini ifade etti. Halen sosyal medyada da kendisine ve arkadaşlarına ulaşarak para istediğini ileri sürdüğü Uğur'dan şikayetçi olan Özgen'in ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.

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Ayşe Özgün, gençlik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda - Son Dakika
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