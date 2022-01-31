Üye Girişi
Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı - Son Dakika

Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı

31.01.2022 10:25

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Yargı dizisinde beklenen aşk başladı. Dizinin son bölümüne Ilgaz ve Ceylin'in mutfak sahnesi damga vurdu. İkilinin yakınlaşıp öpüştüğü anlar sosyal medya platformlarından paylaşım rekorları kırdı.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Dizide Ilgaz ve Ceylin'in yakınlaştığı anlar sahneler Twitter'da TT oldu.

SON BÖLÜMÜYLE YİNE NEFES KESTİ

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı yine nefes kesici bir bölümle ekrana geldi. Ceylin'in cinayet gecesine dair detayları hatırlamaya başlaması dengeleri değiştirirken Seda ve Laçin'de şüpheliler arasına girdi. Neva ile Cüneyt'in sıra dışı hal ve hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Seda'nın Neva'nın da şüpheli olabileceğine dair iddiaları Pars'ı yepyeni bir şokla daha karşı karşıya bıraktı. Cinayet mahallinde bulunan eldiven polisleri katilin kim olabileceğine dair bir adım daha yaklaştırırken Merdan'ın, Zafer'in cinayetinin üstüne kapatmak için yaptığı hamle Erguvan Ailesi'ni bir süreliğine rahatlatacak gibi gözüktü. Dizinin dün akşamki bölümüne ise Ilgaz ve Ceylin damga vurdu.

Yargı'da beklenen aşk başladı! Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar olay oldu

FİNAL SAHNESİNDE BEKLENEN AN

Ilgaz'ın savcılığı bırakıp avukat olmaya karar verdiğini öğrenen Ceylin, Ilgaz'a öfkelense de ikili yine birbirlerinden vazgeçemedi ve beraber çalışmaya başladı. Final sahnesinde Ilgaz ile Ceylin'in tutkuyla öpüşmeleri izleyenlerin nefeslerinin tutulmasına sebep olurken, haftalardır beklenen bu romantik an, izleyiciyi derinden etkiledi. Dizi #IlCey etiketi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yargı'da beklenen aşk başladı! Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı
Yargı'da beklenen aşk başladı! Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı
YORUMLAR
500

Pınar Deniz, Twitter, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı - Son Dakika Magazin


CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi? CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi?         
10:27
Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı         
10:12
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48

Son Dakika Haberleri
10:25 Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı
10:15 NFT platformunda yerini alan resim sergisi sanatseverlerle buluştu
10:11 Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı
10:09 Son dakika: İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticaret aralıkta 6,7 milyar dolar açık verdi
10:09 Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı
09:50 Julien Stephan: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i takımımda görmek isterdim
09:56 Bilim insanları, 100 bin yeni virüs keşfetti! Aralarında 9 yeni koronavirüs de yer alıyor
09:55 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?
09:54 Koronavirüs mü yoksa grip mi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan yanıtladı
09:45 60'dan fazla yavru köpek donmak üzereyken kurtarıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 10:31:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement