Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!

Geçtiğimiz hafta 17. bölümü yayınlanan Yargı dizisinde olacakları tahmin etmek gittikçe zorlaşıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde yer aldığı dizide; Engin'i öldürme ihtimali olan kişiler arasında özellikle Neva ve Laçin ön plandaydı. Ancak Laçin'in aslında Engin'in öldürüldüğü o bölgeye hiç gitmediğinin ortaya çıkmasıyla cinayet şüphesi de ortadan kalktı.

NEVA-CÜNEYT İLİŞKİSİNE DİKKAT

Televizyon Gazetesi'nde yer alan yoruma göre; Seda'nın üzerinde her ne kadar şüpheler yoğunlaşmış olsa da o gün otel değiştirdiğini Savcı Pars'a anlattı ve sonrasında şüpheleri Neva'nın üzerine çekecek ipuçlarını verdi. Engin'in cesedinin ambulansa konulduğu anlarda Neva'nın da orada olması, şüpheleri onun üzerine çekti. Üstelik Cüneyt ile bir şeylerin peşinde oldukları da aşikar!

Yine de Sema Ergenekon asıl bambaşka bir cinayet şüphelisini ortaya koydu ki bir avukatın sosyal medyada adım adım durumla ilgili açıklamaları, olası senaryo ihtimali güçlendirdi!

UZUN SAÇLI ERKEK OLABİLİR Mİ?

Olay mahallinde Ceylin'in baygınlık anında bir kadın saçı gördüğünü söylemesi sonrası, ayak izinin 43 numara tespiti ile şüpheler bu kişinin uzun saçlı bir erkek olabileceğine yöneldi.

Tam da bu delil sonrasında olay yerinde bulunan bir eldivenden çıkan parmak izi ve bir kıl sonrasında olay yeri incelemeden Niyazi'nin şüpheli durumuna düşmesi, herkesi şaşırtan bir gelişmeydi. Uzun saçlı Niyazi'nin Yekta'nın adamı olması ihtimali de durumu bambaşka bir noktaya taşımakta!

KATİL NİYAZİ Mİ?

Sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapan dizinin müptelası Avukat Ergün Kazanır ise bu yepyeni bir katil adayına dikkat çekti:

"Evvveeettt, şimdi gel gelelim Niyazi katil ne alaka? Hatırlarsanız evvelki bölümlerde İncinin katili aranırken, Yekta'nın evinde kan örnekleri alınmıştı, iki tüp alındı ve o tüplerden birisi tahmin edildiği üzere emniyet laboratuarında kayboldu, yani Yekta'nın emniyette bir elemanı olduğu çok net, bu eleman belki de Engin'in birçok kişi ile ilgili bildiklerini de ona aktaran kişiydi.

Şimdi gel gelelim Cüneyt Neva ikilisinin şüphesine, Neva Cüneyte başındaki sıkıntıyı anlattı, Cüneyt de Yekta'nın yanında yetişen sıkıntılı bir tip, Neva'yı kurtarmak üzere Emniyette pis işlerini yapan Polis Niyaziyi tetikçi olarak tutup Şileye göndermiş olabilir, Engin'in nerede olacağını Cüneyt biliyordu, Engin'in katili görünce gülümsemesi de çok doğal, çünkü Engin de emniyetteki polisi tanıyordu. Laçin'in kıvranması ise yasak ilişkiden kaynaklanıyor olabilir. Senaryo nereye gider bilmiyorum ama emniyetin içerisinde suç işleyen biri olduğu çok net, katilin Niyazi olma ihtimali de çok yüksek, azmettirici ise Cüneyt olabilir, bir hareket ile hem sevdiği kadını kurtarmış olacaktı hem de en büyük rakibi Engin'den kurtulmuş olacaktı. Hocam bu kadar tahminden sonra senaryo böyle çıkmaz dediğinizi duyar gibiyim ama bunlar da benim tahminlerim, not olarak kalsın burada."