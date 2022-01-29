Üye Girişi
Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim! - Son Dakika

Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!

29.01.2022 12:44
Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!

Dizinin 17. bölümünde yine izleyenleri şaşırtan gelişmeler yaşandı. Engin'i kimin öldürdüğü sorusunun yanıtları aranırken, izleyici bambaşka bilgiler edindi ve daha önce 'şüpheli' olarak görülen bazı karakterler bu durumun dışına çıkarken, hiç akla gelmeyen bambaşka bir 'şüpheli' ortaya çıktı!

Geçtiğimiz hafta 17. bölümü yayınlanan Yargı dizisinde olacakları tahmin etmek gittikçe zorlaşıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde yer aldığı dizide; Engin'i öldürme ihtimali olan kişiler arasında özellikle Neva ve Laçin ön plandaydı. Ancak Laçin'in aslında Engin'in öldürüldüğü o bölgeye hiç gitmediğinin ortaya çıkmasıyla cinayet şüphesi de ortadan kalktı.

NEVA-CÜNEYT İLİŞKİSİNE DİKKAT

Televizyon Gazetesi'nde yer alan yoruma göre; Seda'nın üzerinde her ne kadar şüpheler yoğunlaşmış olsa da o gün otel değiştirdiğini Savcı Pars'a anlattı ve sonrasında şüpheleri Neva'nın üzerine çekecek ipuçlarını verdi. Engin'in cesedinin ambulansa konulduğu anlarda Neva'nın da orada olması, şüpheleri onun üzerine çekti. Üstelik Cüneyt ile bir şeylerin peşinde oldukları da aşikar!

Yine de Sema Ergenekon asıl bambaşka bir cinayet şüphelisini ortaya koydu ki bir avukatın sosyal medyada adım adım durumla ilgili açıklamaları, olası senaryo ihtimali güçlendirdi!

UZUN SAÇLI ERKEK OLABİLİR Mİ?

Olay mahallinde Ceylin'in baygınlık anında bir kadın saçı gördüğünü söylemesi sonrası, ayak izinin 43 numara tespiti ile şüpheler bu kişinin uzun saçlı bir erkek olabileceğine yöneldi.

Tam da bu delil sonrasında olay yerinde bulunan bir eldivenden çıkan parmak izi ve bir kıl sonrasında olay yeri incelemeden Niyazi'nin şüpheli durumuna düşmesi, herkesi şaşırtan bir gelişmeydi. Uzun saçlı Niyazi'nin Yekta'nın adamı olması ihtimali de durumu bambaşka bir noktaya taşımakta!

KATİL NİYAZİ Mİ?

Sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapan dizinin müptelası Avukat Ergün Kazanır ise bu yepyeni bir katil adayına dikkat çekti:

Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!

"Evvveeettt, şimdi gel gelelim Niyazi katil ne alaka? Hatırlarsanız evvelki bölümlerde İncinin katili aranırken, Yekta'nın evinde kan örnekleri alınmıştı, iki tüp alındı ve o tüplerden birisi tahmin edildiği üzere emniyet laboratuarında kayboldu, yani Yekta'nın emniyette bir elemanı olduğu çok net, bu eleman belki de Engin'in birçok kişi ile ilgili bildiklerini de ona aktaran kişiydi.

Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!

Şimdi gel gelelim Cüneyt Neva ikilisinin şüphesine, Neva Cüneyte başındaki sıkıntıyı anlattı, Cüneyt de Yekta'nın yanında yetişen sıkıntılı bir tip, Neva'yı kurtarmak üzere Emniyette pis işlerini yapan Polis Niyaziyi tetikçi olarak tutup Şileye göndermiş olabilir, Engin'in nerede olacağını Cüneyt biliyordu, Engin'in katili görünce gülümsemesi de çok doğal, çünkü Engin de emniyetteki polisi tanıyordu. Laçin'in kıvranması ise yasak ilişkiden kaynaklanıyor olabilir. Senaryo nereye gider bilmiyorum ama emniyetin içerisinde suç işleyen biri olduğu çok net, katilin Niyazi olma ihtimali de çok yüksek, azmettirici ise Cüneyt olabilir, bir hareket ile hem sevdiği kadını kurtarmış olacaktı hem de en büyük rakibi Engin'den kurtulmuş olacaktı. Hocam bu kadar tahminden sonra senaryo böyle çıkmaz dediğinizi duyar gibiyim ama bunlar da benim tahminlerim, not olarak kalsın burada."

YORUMLAR
500

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim! - Son Dakika Magazin


Ece Erken: Bizi yaşarken öldürdüler, yalvarırım en ağır cezayı alsınlar! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı Ece Erken: Bizi yaşarken öldürdüler, yalvarırım en ağır cezayı alsınlar! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı         
12:36
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45

Son Dakika Haberleri
12:44 Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim!
12:35 Ece Erken: Bizi yaşarken öldürdüler, yalvarırım en ağır cezayı alsınlar! Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı
12:23 'Mutlu sonlu masaj salonu'na giden İngiliz bir daha ayağa kalkamadı! 39 kadının masaj yaptığı adam masada kaldı
12:16 Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada
12:04 Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı
11:58 İki eşini de hamile bırakan adamın yaşantısı, pes dedirtecek cinsten
11:56 TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: İncelenmeli, hukuki süreç başlayacak!
11:53 Elektrikte yazlık-kışlık tarife çağrısı! Elektrik zamları pes ettirdi! Esnaflar kepenk kapatmaya başladı!
11:48 Hadise ile eve girerken görüntülenen Mehmet Dinçerler'den sert tepki: Otoparkıma pusu kuruldu, bu basın özgürlüğü değil haneye tecavüz
11:32 Annesi kurt, babası kangal! Zincirlerinden kurtulup doğaya salındı, ilk işi karşısına çıkan yılanı parçalamak oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 12:53:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yargı'da yeni bir katil adayı var: Bilin bakalım yeni şüpheli kim? Dizinin müptelası avukattan yeni isim! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement