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Yargı dizisinin Neva'sı sahnede büyüledi - Son Dakika

Yargı dizisinin Neva'sı sahnede büyüledi

18.11.2021 12:22

BeStyle dergisinin gecesinde sahneye çıkıp Sezen Aksu'nun El Gibi şarkısını seslendiren Yargı dizisinin Neva Hakimesi Başak Gümülcinelioğlu, sesiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Uzun yıllar yurt dışında müzikal ve oyunculuk eğitimi alan başarılı oyuncu, yorumuyla beğeni topladı.

EL GİBİ ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Başak Gümülcinelioğlu, BeStyle dergisinin gecesine katılıp sahnede Sezen Aksu'nun 'El Gibi' şarkısını seslendirdi. Büyük beğeni toplayan Gümülcinelioğlu, müzikal eğitimi almıştı.

20 Ekim'de Murathan Mungan Şarkıları Senfonik konserinde de sahne alan Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından şu notları paylaşmıştı:

"Siz hep beni görüyorsunuz sahnede, ama aslında arkam çok kocaman, çok sağlam, çok emek var ??

Kalbimde Anneannemin ruhu…

Annem, babam, ablam ama tüm Ailem en başta aslında, omuriliğimin destekleri, gözümü açtığımda görmek istediklerim ve her açtığımda hiç yanıltmayıp hep orada olanlar…

Sevgilim hem kalp çarpıntım, hem kalp çarpıntımı dindirenim ve en güzeli de sükunetim, en yakın arkadaşım."

Önceki rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Çağrı Çıtanak ile sevgili olan genç oyuncu, sık sık sahne alıyor.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

22 Ekim 1991 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Başak Gümülcinelioğlu, ilkokul eğitimini Almanya'da tamamlamıştır. Daha sonra ailesi ile beraber Türkiye'ye dönen Başak Gümülcinelioğlu,liseyi Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts'ta oyunculuk eğitimlerini tamamlayan Gümülcinelioğlu, sonrasında ise Amerika Kansas Müzikal'de de oyunculuk eğitimleri almıştır.

Daha sonra Türkiye'ye dönüş yapan Başak Gümülcinelioğlu, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamış sonrasında ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimleri almıştır. İlk olarak çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Başak Gümülcinelioğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2018 yılında 8. Gün isimli dizide Şehnaz karakteri ile yaşamıştır. Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sonrasında Erkenci Kuş karakterinde Deniz rolünde oynamıştır. Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, ardından Blu TV platformunda yayınlanan Yarım Kalan Aşklar adlı dizide Çağla karakterini canlandırmıştır. Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Yargı'dan önce Sen Çal Kapımı adlı dizide Pırıl Baytekin karakterine hayat vermiştir.

Yargı dizisinin Neva'sı sahnede büyüledi

Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisinin Neva'sı sahnede büyüledi - Son Dakika Magazin


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