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Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Son Dakika

Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

06.01.2022 09:08

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 15. yeni bölümünden 2. fragman geldi. Yargı'da Engin'i öldürmekle suçlanan Ceylin tutuklanıyor ve cezaevine giriyor. Ilgaz ise sevdiği kadını kurtarmanın yollarını arıyor. İncelemeler yapan Ilgaz, Engin'in ölmeme ihtimalini gündeme getiriyor.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, 2 haftalık aranın ardından 9 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek. Dizinin 15. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

CEYLİN TUTUKLANIYOR

Yargı'nın 15. bölümünde Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanıyor. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getiriyor ve kapısını kilitliyor. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırıyor. Hala şokun etkisinde olan Ceylin'i ise Ilgaz onu sevdiğini söyleyerek kendine getiriyor. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindiriliyor.

Yargı'nın 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin cezaevine giriyor

ILGAZ, CEYLİN İÇİN SEFERBER OLUYOR

2. Fragmanda ise Ceylin'in annesi Ilgaz'ın yanına gelerek kızını kurtarmasını istiyor. Olay yerinde incelemeler yapan Ilgaz ise yere düşen sigara izmaritinden şüpheleniyor. Öte yandan Ceylin'in öldürdüğü düşünülen Engin'in akıbeti ise kafa karıştırıyor.

Yargı'nın 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin cezaevine giriyor

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye döndü. Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber oldu. Engin'i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıktı.

Yargı'nın 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin cezaevine giriyor
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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Fragman, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Son Dakika
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