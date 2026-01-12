Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim - Son Dakika
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca\'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
12.01.2026 10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca\'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ocak bölümünde bir yarışmacı, üçüncü soruda ''spor'' yerine ''felsefe'' yanıtını vererek elendi. Kaynarca, yarışmacının ''Şok içerisindeyim'' sözlerine ''Ben de'' diyerek karşılık verdi.

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacı, üçüncü soruda yaptığı hata nedeniyle yarışmaya erken veda etti.

ÜÇÜNCÜ SORUDA ELENDİ

Yarışmada talihsiz anlar yaşayan yarışmacı, soruyu yanlış yorumlayınca doğru yanıtı bulamadı ve üçüncü soruda elendi. Yarışmacının erken vedası bölümün öne çıkan anları arasında yer aldı.

SORUYU YENİDEN OKUDU AMA...

Yarışmacıya "Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?" sorusu yöneltildi. Soruyu yeniden okumasına rağmen doğru seçenek olan "spor" yerine "felsefe" yanıtını işaretleyen yarışmacı, bu cevapla yarışmaya veda etti.

"ŞOK İÇERİSİNDEYİM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yanlış cevabına kendisi de şaşıran yarışmacı, "Şok içerisindeyim şu an" ifadelerini kullandı. Sunucu Oktay Kaynarca ise yarışmacının sözlerine "Ben de" diyerek karşılık verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Mesele bu yarışmacıda değil. Mesele okuduğunu anlayamayan bir nesil yetiştirmiş olmamızda. Her yıl reform yaparak bozduğumuz mevcut eğitim sisteminin artık iflas ettiğinin ispatı. 16 1 Yanıtla
    Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    alakası yok. heyecandan... hepsi bu 0 2
  • Yasin Basak Yasin Basak:
    kadın hakkı sizin soracağınizz soruya he valla 2 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
