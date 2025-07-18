Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti - Son Dakika
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Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti

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Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran\'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti
18.07.2025 09:23
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Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran\'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti
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Boşanma davası süren Güzide Duran, henüz resmi olarak evli olduğu dönemde Fikret Orman'la görüntülenmiş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti. Sosyal medyada eleştirilerin odağına oturan Duran'a bir darbe de avukatlarından geldi. Zina gerekçesiyle açılan davada kendisini temsil eden üç avukat, İstanbul 10. Aile Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle topluca vekillikten istifa etti.

2008 yılında Adnan Aksoy ile evlenen Güzide Duran, boşanma davası sürerken Fikret Orman'la yakınlaşmasıyla gündeme gelmişti. Duran'ı temsil eden üç avukat, bu süreçte mahkemeye istifa dilekçesi sunarak davadan çekildi.

EVLİLİK BİTMEDEN BAŞLAYAN İLİŞKİ AVUKATLARI DA GERİ ADIM ATTIRDI

Bir dönem Türkiye'nin önde gelen mankenleri arasında yer alan Güzide Duran, son dönemde özel hayatıyla gündemde. 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen Duran'ın evliliği, eşi tarafından açılan zina gerekçeli boşanma davası ile yargıya taşınmıştı.

Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti

Boşanma süreci henüz sonuçlanmamışken, Güzide Duran'ın Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman'la Arnavutköy'de bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenmesi dikkat çekmişti. Kısa bir süre sonra ikili, bu kez Bodrum'da objektiflere yansıdı. Üstelik iddialara göre ikili, pasaport işlemleri sırasında da birlikte görüntülenerek yurt dışı seyahatine hazırlandıkları izlenimini vermişti.

Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti

Bu gelişmeler, kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Duran'ın henüz resmi olarak boşanmadan yeni bir ilişki içinde olması, bazı çevrelerce eleştirilirken, sosyal medyada "Hava kirliliğinden değil haya kirliliğinden öleceğiz" şeklinde sert yorumlar yapıldı.

"VEKİLLİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUZ"

Sabah'ın haberine göre, tüm bu gelişmelerin ardından Güzide Duran'ı temsil eden üç avukat Aslı Çevik (Hatemi), Fırat Namlı ve Nergis Yaman İstanbul 10. Aile Mahkemesi'ne sundukları dilekçelerle müvekkillerinin vekilliğinden toplu şekilde istifa ettiklerini bildirdi.

Dilekçelerde açıkça "Güzide Duran'ın vekilliğinden istifa ediyoruz" ifadesi yer aldı. Avukatların bu hamlesi, davanın seyrinde yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.

Fikret Orman, Güzide Duran, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuzhan Aydoğdu:
    Helal olsun avukatlara . 1 0 Yanıtla
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