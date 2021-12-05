Yasak aşk iddialarını yalanlayan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler ilişkilerini açıkladı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Ancak geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile beşinci kez ayrıldıklarını duyurmuştu.

YASAK AŞK İTİRAFI

Bunun üzerine "Konuşursam insan içine çıkamazlar" diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ

Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.

Göz, Fatoş Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler'i destekleyen her kadın da onun gibi mezhebsizdir." şeklinde sert konuşmuştu.

FATOŞ YELLİLER VE GÖKHAN GÖZ'DEN AŞK PAYLAŞIMI

Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışan ve çok geçmeden birlikteliklerine son veren Gökhan Göz'den şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Göz, bir dönem adının 'yasak aşk' iddialarına karıştığı Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

İş insanı, Yelliler ile Karadağ'ın Budva şehrinde verdikleri pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak, birlikteliğini ilan etti. Fatoş Yelliler de sevgilisinin gönderisine kalp emojilerini eklemeyi ihmal etmedi.