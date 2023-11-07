 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş, iddiaları reddetti - Son Dakika

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş, iddiaları reddetti

Son Güncelleme: 07.11.2023 09:22

Didem Arslan'ın programına çıkan Esra adındaki bir kadın evli ve 2 çocuk babası Doğuş ile bir dönem yasak aşk yaşadıklarını ve imam nikahı kıydıklarını iddia etti. Avukatı aracılığıyla açıklama yaparak iddiaları yalanlayan şarkıcı, yasal yollara başvuracağını söyledi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü. Hakkındaki yasak aşk iddiasının ardından ailesiyle poz veren Doğuş, bu sefer de avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada yasal yollara başvuracağını belirtti.

"İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRIDIR"

Doğuş'un avukatı Feyza Aktan, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme isimli programda geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz. Müvekkilimin Alaattin isimli bir menajeri hiçbir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiçbir şekilde ilişkileri bulunmamaktadır. Programınızda yayınlanan, müvekkilin habersizce ve izni olmaksızın çekilmiş görüntülerinin yayınlanması; hem kaydeden hem de yayınlayan açısından Türk Ceza Kanununun 133. ve 34. maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir."

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş, iddiaları reddetti

"YAYINLARIN DERHAL DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi de sevip saydığı ve şu an güzel bir evlilik yürüttüğü, çocuklarının annesi olan hanımefendidir. Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocukların güvenliğini ihlal edecek ve psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkilimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatlarının gizliliğinin ihlali niteliğindedir. Bu nedenle bu yayınların derhal durdurulmasını talep ederiz. Yukarı açıklanan hususlar sebebiyle tüm yasal işlemleri başlattığımız, müvekkilin kişilik hakkını zedeleyen her türlü söylem ve iftiraya karşı sonuna kadar gideceğimizi kamuoyuna arz ederiz."

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş, iddiaları reddetti

"DOĞUŞ'LA İMAM NİKAHI KIYDIK" DEMİŞTİ

Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına katılan Esra Hanım, şarkıcı Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta imam nikahı kıydıklarını ileri sürdü. Doğuş ile çektirdiği fotoğrafı da yayınlayan Esra Hanım "Doğuş evliliği için 'Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum' dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana 'bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim' demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık ve sevgili olduk. Doğuş bana 'karıcığım' derdi ve birkaç kez benim evimde kaldı. Doğuş sürpriz yapıp eve hoca getirmiş ve dini nikah bile kıydık" demişti.

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş, iddiaları reddetti
Doğuş ve Esra Hanım
Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş, iddiaları reddetti

Doğuş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş, iddiaları reddetti - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Hakan Fidan'ın ABD'ye attığı ilk gol değil
10:30 Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar
10:03 4.Levent metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler iptal oldu, ulaşım kilitlendi
09:56 Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik, dosyadan çekildi
09:42 Real Madrid'de taraftar, Arda Güler için ayaklandı
09:31 Özgür Özel: Selvi Kılıçdaroğlu bana '39 milletvekili belirlenirken, orada olmadığınızı söylemeniz doğru olmadı' dedi
09:20 Kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi! İşte Ayder Yaylası'nın son hali
09:14 İrfan Can Kahveci'den gelen haber taraftarın yüreğine su serpti
09:08 Aç kurtlar onlarca hayvanın bulunduğu çiftliğe daldı
09:00 Yerel seçimde İYİ Parti ile ittifak yapılacak mı? Özgür Özel'den merak edilen soruya yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2023 10:46:02. #1.11#
SON DAKİKA: Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş, iddiaları reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement