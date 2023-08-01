Yaşar Alptekin'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşimi boşanmaya ikna etmek için, yakınındaki biriyle ilişki yaşadım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Habeler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu, Yaşar Alptekin oldu. Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından olan ve kariyer yolculuğunu noktalayarak maneviyata yönelen Yaşar Alptekin, iki kere evlendiği Nilgün Altınyay'la olan ilk boşanma sürecini anlattı. Alptekin, kıskanmasından dolayı sıkıntı yaşadığı eşinden en yakınıyla ilişki yaşayarak boşandığını dile getirdi.

"EŞİME 3 KERE BOŞANMA TALEBİNDE BULUNDUM"

Biri dini nikahlı 4 evlilik yaptığını söyleyen Yaşar Alptekin, "İlk evliliğini kaç yaşında yaptın?" sorusu üzerine şunları söyledi; "Beni hep kadınlar kıskanıyor ve ben de yaradılış olarak kıskanılmaktan nefret ederim. Her insanın için olan duygudur kıskanmak benim de var. Ama karşı taradı rahatsız etmemeli. Nilgün işte oturduğumuzda 'Kıskanç kadın, kendine güveni olmayan kadındır' deyince aradığım kadın bu dedim. Başka bundan yoktur bununla evleneyim dedim. Kıskanmaz dediğim kadın evlendikten 6 ay sonra, araba kemerini koklayıp 'Sen bu eve kadın almışsın, beni aldatıyorsun' demeye başladı. Bu kıskançlıklarından dolayı 3 kere boşanma talebinde buldum."

"YAKININDAKİ BİRİYLE İLİŞKİ YAŞADIM"

Bir gün dedim ki ona 'Bak hayatım sen çok güzel bir pırlanta yüzüksün ama parmağıma uymuyorsun. Git sen parmağını bul, ben de yüzüğümü bulayım' dedim. 'Başka bir kadın mı var?' dedi. 'Hayır yok' dedim. 'Tamam o zaman devam edelim' dedi. Kıskançlıkları daha sonra da devam etti. Baktım olmuyor. Başka bir kadın olursa bitecek. Başka türlü ikna olmuyor. Sonra teyzesinin oğlunun en yakın arkadaşıyla yakınlaştım. Ona haberin en hızlı ulaşacağı biri. Tahmin ettiğim gibi olay duyuldu, biz hemen boşandık ondan sonra."

Nilgün Altınyayla

"KAFAMI YUKARIYA BİLE ALMADIM"

4,5 yıllık evliliğini bu şekilde bitiren Yaşar ALptekin "Allah şahidimdir ki, kafamı yukarıya bile almadım." dedi.

YAŞÇA BÜYÜK KİŞİLERLE AŞK YAŞADI MI?

Yaşar Alptekin "Yaşça senden büyük olan kadınlara olan ilgin alakan nedir?" sorusuna ise "Bu değişmez bir şeydir. Genç erkekler olgun kadınlardan, olgun kadınlar ise genç erkeklerden hoşlanır." dedi. Alptekin özel hayatına ilişkin birçok soruya samimi cevaplar verdi.